Объявлен литературный конкурс «Чувашский роман»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашское книжное издательство ежегодно выпускает разные книги для читателей всех возрастов. С целью популяризации современной чувашской литературы, поддержки молодых талантливых авторов, повышения мотивации пишущих людей к литературной деятельности и поощрения авторов литературных произведений, способных внести значимый вклад в развитие чувашской литературы, Чувашское книжное издательство объявляет литературный конкурс «Чӑваш романӗ» (Чувашский роман). В нем могут принять участие творческие люди, имеющие опыт написания объемных и значимых художественных произведений.

Рукописи принимаются только на чувашском языке, не требующие литературной обработки и тщательного редактирования, отвечающие художественным требованиям жанра.
Подробнее о сроках, условиях проведения конкурса и требованиях к рукописям (произведениям) можно узнать в Положении, размещенном на главной странице сайта Чувашского книжного издательства в разделе «Акции и конкурсы».

С нетерпением ждем ваши работы!

Литературный конкурс «Чувашский роман»

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения

1.1. Литературный конкурс «Чувашский роман» (далее – Конкурс) определяет круг участников, требования к конкурсным работам (произведениям) и сроки его проведения.
1.2. Организатором Конкурса является акционерное общество «Чувашское книжное издательство» при поддержке Союза профессиональных писателей Чувашской Республики и Национальной библиотеки Чувашской Республики.
1.3. Положение и информация о Конкурсе публикуется на сайте Чувашского книжного издательства www.chuvbook.ru и в социальных сетях «ВКонтакте», «Телеграм», а также в электронных средствах массовой информации.

2. Цель проведения Конкурса

2.1. Популяризация современной чувашской литературы.
2.2. Поощрение авторов литературных произведений, способных внести значимый вклад в развитие чувашской литературы.
2.3. Выявление и поддержка молодых талантливых авторов.
2.4. Повышение мотивации пишущих людей к литературной деятельности.

3. Условия участия в конкурсе

3.1. К участию в Конкурсе принимаются произведения авторов, достигших 18 лет, проживающих на территории Российской Федерации и являющихся ее гражданами.
3.2. Не допускаются произведения, содержащие явно выраженную ненормативную лексику, а также разжигающие межнациональную рознь и противоречащие законам Российской Федерации.
3.3. Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно на чувашском языке.
3.4. Произведения, переведенные на чувашский язык с других языков, не рассматриваются.
3.5. Один автор может прислать на Конкурс только одну работу.
3.6. Работы должны быть новыми и ранее нигде не опубликованными.
3.7. На Конкурс принимаются работы, не требующие литературной обработки и тщательного редактирования, отвечающие художественным требованиям жанра.
3.8. Присылая свои произведения на Конкурс, авторы гарантируют, что все авторские права на эти произведения принадлежат именно им, а также то, что исключительные права на эти произведения не переданы третьим лицам. Авторы сами несут ответственность за эти правонарушения.
3.9. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.10. Конкурс проводится ежегодно.

4. Сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проходит с 1 июня 2022 года по 2 октября 2023 года.
4.2. Сбор конкурсных работ (произведений) – с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года.
4.3. Работа жюри – с 2июня 2023 года по 25 сентября 2023 года;
4.4. Публикация итогов Конкурса в период с 26 сентября по 2 октября 2023 года.
4.5. Период проведения Конкурса ежегодно уточняется.

5. Тематика Конкурса

5.1. Тематика конкурсных работ (произведений) – свободная.

6. Требования к конкурсным работам (произведениям)

6.1. Конкурсные работы (произведения) принимаются в электронном виде и обязательно с распечаткой в следующих форматах: DOC, DOCX либо RTF.
6.2. Объем произведения – до 700 стр. формата А 4.
6.3. Оформление: лист формата А4 (поля верхнее, нижнее, левое и правое – 2 см), кегль 14, интервал 1,5, шрифт «Times New Roman Сhuv», Times ET Chuv.
6.4. Конкурсная работа не должна содержать элементов декоративного оформления (фигурный текст, виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.).
6.5. На отдельных страницах файла должны быть указаны:
1) имя автора (литературный псевдоним, фамилия, имя и отчество по паспорту);
2) название произведения на чувашском и русском языках;
3) краткая аннотация произведения на чувашском и русском языках;
4) адрес автора, номер телефона, электронная почта;
5) краткая биография автора на чувашском и русском языках.

7. Порядок приема заявок и конкурсных работ

7.1. Конкурсные работы принимаются до 2 июня 2023 года по адресу: 428019, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13, Чувашское книжное издательство, на конкурс «Чувашский роман»; на адрес электронной почты: zyru-lax@rambler.ru с пометкой «На конкурс «Чувашский роман».

8. Подведение итогов Конкурса и награждение

8.1. Итоги Конкурса подводит специально созданное жюри. Состав жюри определяется приказом АО «Чувашское книжное издательство».
8.2. Основные критерии оценок:
1) соответствие жанру и тематике Конкурса;
2) своеобразие языка и стиля автора;
3) оригинальность произведения;
4) новизна в подаче материала;
5) знание литературных приемов и использование выразительных художественных средств;
6) четкость авторской идеи, гражданская позиция автора.
8.3. Жюри Конкурса может выбирать несколько победителей.
8.4. Авторы произведений, набравшие наибольшее количество баллов, получат диплом победителя, их работы будут включены в тематический план издания Чувашского книжного издательства.

Опубликовано: 1 июня 2022 г.


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