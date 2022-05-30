Сбербанк организовал общественный тур в поддержку предпринимателей из Чувашии

Необычно решили отметить недавно прошедший День предпринимательства в Чувашском отделении ПАО Сбербанк. Чтобы наглядно продемонстрировать поддержку бизнес-сообщества в регионе, Сбербанк организовал общественный тур, который объединил представителей власти, общественных организаций и журналистов.

В деловой миссии приняли участие представители министерства экономического развития и имущественных отношений региона, центра «Мой бизнес», АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики», администрации г. Чебоксары и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии.

Участники мероприятия посетили производственные площадки ряда чувашских предпринимателей – поставщика электротехники, электронных компонентов, средств автоматизации и щитового оборудования ООО «Ортис», производителя трикотажных рабочих перчаток ООО «Энергия», а также новый ресторан «Волжане» от ООО «Граждане». Директора этих предприятий провели экскурсию по своим производствам, а также поделились своим опытом получения господдержки и использования продуктов Сбера.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер всегда готов поддержать малый бизнес. Мы выступаем надёжным партнёром и обладаем всеми необходимыми ресурсами, чтобы помочь нашим клиентам решить любые запросы – от классических банковских до самых высокотехнологичных. Мы понимаем, что успех каждого нашего клиента – это вклад не только в успех банка, но и всей страны в целом».

Дмитрий Краснов, вице-премьер, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики:

«Для нас важно показывать, что в Чувашии есть примеры успешного предпринимательства и производства товаров. В условиях активного импортозамещения таким организациям особенно важно оказывать все возможные меры государственной поддержки».

Татьяна Макаркина, исполнительный директор Центра «Мой бизнес»:

«Центр «Мой бизнес» активно реализует государственные программы развития предпринимательства и сопровождает бизнес на всем пути от старта до выведения на экспорт. Наша поддержка, в том числе гарантийная, позволяет малым и средним предприятиям региона уверенно наращивать прибыль. Так, благодаря сотрудничеству Сбербанка и Гарантийного фонда Чувашии, бизнесу в 2021 году удалось привлечь в свое развитие 2,3 миллиарда рублей.

Татьяна Трофимова, директор ООО «Энергия» — производитель и экспортер трикотажных рабочих перчаток

«Мы очень рады поучаствовать в таком мероприятии и показать наши производственные мощности представителям органов власти, общественникам и СМИ. Наша компания занимается производством трикотажных рабочих перчаток с 2008 года. Мы ценим и уважаем персонал нашей компании, постоянно инвестируем в его развитие и с гордостью сообщаем, что 90% сотрудников работает в компании со дня её основания. География наших поставок охватывает всю Россию от Калининграда до Южно-Сахалинска и страны Таможенного союза — Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию. Мы очень благодарны Сберу за сотрудничество – в этом году благодаря своевременному оформлению кредита с господдержкой, мы смогли достойно пережить кризис и открыть для себя новые возможности»

Напомним, что ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, Сбер вместе с партнёрами подготовил ряд выгодных предложений для малого бизнеса. Ознакомиться с ними можно по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/day_p

СПРАВОЧНО:

Специалисты Чувашского отделения Сбербанка в 2021 году выдали малому и микробизнесу выдал более 1600 кредитов на сумму более 3,1 млрд рублей. С начала 2022 года по настоящее время по республике с предприятиями и предпринимателями заключено более 540 кредитных договоров на сумму более 1,4 млрд. рублей.

В рамках реализации государственной программы поддержки малого предпринимательства «МЭР» предпринимателям Чувашии было выдано 71 млн рублей.

По программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (ПСК) Сбербанк выдал 30 млн рублей.

По совместной программе с Министерством сельского хозяйства РФ было выдано 86 млн.рублей.