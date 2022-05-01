Погасить долги за тепло на льготных условиях можно до конца мая

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам: до 31 мая 2022 года (включительно) погасить долги за услуги теплоснабжения можно без штрафных санкций. Такая возможность компанией предоставляется в рамках акции «Весна – тают пени».

Воспользоваться выгодным предложением компании могут потребители коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения – физические лица, получающие квитанции за указанные услуги напрямую от «Т Плюс» и имеющие неоплаченные счета за энергоресурсы. Исключение – клиенты, у которых задолженность взыскана или взыскивается в судебном порядке.

На сегодняшний день на обслуживании в филиале Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» находится более 167 тыс. лицевых счетов физических лиц-клиентов компании. При этом долг населения перед «Т Плюс» составляет более 613 млн рублей. Компания настоятельно рекомендует клиентам не доводить дело до штрафов и погасить долги в кратчайшие сроки.

Опубликовано: 30 мая 2022 г.


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