Уважаемые работники и ветераны химической отрасли!

Поздравляю вас с Днем химика!

В настоящее время с химической промышленностью связана трудовая деятельность более семи тысяч жителей республики. Являясь одним из драйверов экономического роста Чувашии, химическая отрасль обеспечивают более 15% общего объема обрабатывающего производства и более трети всего экспорта товаров и услуг. Продукция ПАО «Химпром», филиала ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», ООО «Элкон», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», АО «Строймаш» и других наших предприятий пользуется спросом во многих отраслях народного хозяйства. Высокое качество изделий, реализация значимых инвестиционных проектов, а также постоянная работа по расширению ассортимента и внедрению инновационных технологий на производстве позволяют им выдерживать жёсткую конкуренцию, осваивать новые рынки сбыта. Предприятия химической индустрии также выступают флагманами процесса импортозамещения, который является одним из приоритетов в современных экономических условиях. При этом наши предприятия химической промышленности остаются социально ориентированными и ответственно подходят к вопросам охраны окружающей среды, обеспечению высокого уровня социальных гарантий своим сотрудникам и членам их семей. Искренне желаю всем, кто связал себя с химической промышленностью, доброго здоровья, новых трудовых успехов и достижений на благо Чувашской Республики! Счастья вам, мира, добра и благополучия!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев