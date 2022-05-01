Когда можно ограничиться одним поставщиком

При определенных условиях в конкурсной процедуре можно будет ограничиться единственным поставщиком. Соответствующие поправки в постановление Кабинета министров республики от 17 марта 2022 года утверждены на последнем заседании правительства.

Как говорится в документе, изменения вносятся на случай осуществления закупок товаров, работ, услуг для республиканских нужд у единственного поставщика в рамках реализации программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» в части проведения выставочно-ярмарочных мероприятий, нацеленных на импортозамещение и развитие событийного туризма. В частности, предстоящего в Чувашии Всероссийского фестиваля «Зеленое золото России — 2022», направленного на насыщение внутреннего рынка чувашским хмелем и развитие смежных отраслей.

Такая преференция, предусмотренная федеральным законом, по мнению республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам, позволит преодолеть негативное воздействие в условиях санкций недружественных стран и в сжатые сроки осуществить закупки по организации и проведению форума.