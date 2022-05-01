Новая Республиканская больница войдет в инвестпрограмму

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал проект нового комплекса Республиканской клинической больницы в Чебоксарах. Об этом он сказал на встрече с Главой Чувашии Олегом Николаевым.
В новой больнице ежегодно смогут получать специализированную медицинскую помощь не менее 3,5 тысячи человек. В Минстрой России направлены предложения о включении этого объекта в федеральную адресную инвестиционную программу на 2023-2025 годы.
В ходе встречи Олег Николаев сообщил также, что в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 2022 году в Чувашии предусмотрено оснастить новым оборудованием Городскую клиническую больницу № 1 и Республиканскую детскую клиническую больницу. Кроме того, новое оборудование для оказания первичной медико-санитарной помощи получат 45 медицинских организаций республики, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Опубликовано: 25 мая 2022 г.


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