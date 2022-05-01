Олег Николаев, Глава Чувашии

Сегодня в республике осуществляют деятельность порядка 70 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Они создают новые рабочие места, пополняют бюджет, внедряют инновационные технологии и развивают потребительский рынок, обеспечивая рост экономики региона… Приоритетом для правительства Чувашии остается создание благоприятного инвестиционного климата, снижение административного давления на бизнес. Занимаясь частными вопросами бизнеса, мы решаем системные проблемы всей деловой среды и экономики. Благодаря этому за последний год число предпринимателей увеличилось на треть. В этом году мы запускаем новую государственную поддержку для предпринимателей до 25 лет в виде грантов. На эти цели в бюджете республики предусмотрено свыше 5 млн рублей.

(Из поздравления с Днем российского предпринимательства)