Объем дорожного фонда Чувашии в этом году составит рекордные 7,9 млрд рублей

В прошлом году в республике отремонтировано порядка 470 км дорог и построено 8 км новых автотрасс. Эти цифры на коллегии Минтранса Чувашии озвучил руководитель министерства Владимир Осипов. Работы велись на 625 дорожных объектах, уточнил он, а средства, выделенные на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», освоены на 100 процентов.

В этом году дорожных работ будет еще больше. По словам министра, планируется отремонтировать порядка 481,5 км автодорог и построить более 18 км новых. При поддержке правительства республики в 2022 году размер дорожного фонда Чувашии с планируемых на начало года 5,5 млрд рублей увеличился на 1,6 млрд рублей и достиг 7,1 млрд. Кроме того, ожидаются дополнительные 859 млн рублей из федерального бюджета — они пойдут на приведение республиканских дорог в нормативное состояние. Таким образом, общий объем республиканского дорожного фонда увеличится до 7,9 млрд рублей, подобный показатель достигнут впервые.