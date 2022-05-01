Объем дорожного фонда Чувашии в этом году составит рекордные 7,9 млрд рублей

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В прошлом году в республике отремонтировано порядка 470 км дорог и построено 8 км новых автотрасс. Эти цифры на коллегии Минтранса Чувашии озвучил руководитель министерства Владимир Осипов. Работы велись на 625 дорожных объектах, уточнил он, а средства, выделенные на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», освоены на 100 процентов.

В этом году дорожных работ будет еще больше. По словам министра, планируется отремонтировать порядка 481,5 км автодорог и построить более 18 км новых. При поддержке правительства республики в 2022 году размер дорожного фонда Чувашии с планируемых на начало года 5,5 млрд рублей увеличился на 1,6 млрд рублей и достиг 7,1 млрд. Кроме того, ожидаются дополнительные 859 млн рублей из федерального бюджета — они пойдут на приведение республиканских дорог в нормативное состояние. Таким образом, общий объем республиканского дорожного фонда увеличится до 7,9 млрд рублей, подобный показатель достигнут впервые.

Опубликовано: 26 мая 2022 г.


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