В Чувашии прошла модерационная сессия для участников молодежных акселераторов Сбера

Более 180 студентов чувашских вузов и ссузов приняли участие в модерационной сессии «От идеи до воплощения», организованной специалистами Чувашского отделения Сбербанка, Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики и Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. Проект направлен на развитие молодежного предпринимательства в регионе.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Для нас очень важно совместно с представителями регионального Минобразования и Минэкономразвития помочь ребятам в разработке инновационных идей. Развитие инновационных проектов в регионах — одно из направлений работы Сбербанка. Мы считаем очень важным продвигать не только саму идею технологического молодежного предпринимательства, но и помогать успешным проектам в их реализации»

Для студентов прошли четыре сессии по следующим направлениям: туризм, электронная коммерция, сельское хозяйство, экология, образование, спорт, комфортная городская среда, транспорт и логистика. В теоретической части программы ребята познакомились с инструментами по генерации идей для создания бизнеса, а затем в течение трех дней перед студентами выступали спикеры-практики. Так, например, о трендах в строительстве рассказал генеральный директор ООО СУ-29 Александр Героев, а в тему туризма участников погрузил директор «Волга премиум отель» Михаил Павлов. Также приглашенными экспертами по направлениям выступили руководитель бизнес-инкубатора ЧувГУ им.И.Н.Ульянова Владимир Иванов, лидер организации РЭОО «Зелёный город» Федор Алексеев, директор сети фитнес-центров «ДЖУС» Ольга Прохорова, проектный директор проекта «Фабрика предпринимательства» Александр Арсентьев, а также региональный руководитель подразделения по г. Чебоксары ООО «СберЛогистика» Ирина Андреева и заместитель управляющего Чувашским отделением Сбербанка Марина Михайлова.

Дмитрий Краснов, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики: «В Чувашии работает комплексная грантовая поддержка развития института социального предпринимательства. Только в прошлом году девять социальных проектов получили господдержку на сумму 3,7 млн рублей для модернизации материально-технической базы, закупки нового современного оборудования и ремонта помещения. В этом году финансирование таких проектов увеличено в 1,5 раза – поэтому для нас очень важно через сотрудничество со Сбером и проведение подобных модерационных сессий находить и помогать развивать качественные предпринимательские идеи»

В завершение программы управляющая Чувашским отделением Сбербанка Анастасия Трутнева прочитала для участников сессий лекцию об основах трендвотчинга и его влиянии на создание и развитие бизнеса, а исполнительный директор центра «Мой бизнес» Татьяна Макаркина — о мерах поддержки молодежного предпринимательства, способах поучения грантов на открытие бизнеса и его развитие.

За время проекта участники получили возможность раскрыть свои инновационные идеи, сформулировать их в конкретное предложение и зарегистрировать для участия в акселераторах Sber Z и SberStudent. Все проекты будут доработаны при поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений, а команды будут готовиться к региональному демо-дню и финальной презентации уже проработанного проекта на акселераторе.











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