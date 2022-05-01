Прокурор Чувашии побывал в гостях у журналистов

Прокурор республики Андрей Фомин впервые побывал в редакции газеты «Советская Чувашия», которая десятилетиями сотрудничает с надзорным ведомством в правовом просвещении жителей республики, оказании помощи тем, кто попадает в сложную жизненную ситуацию.

Андрей Валерьевич не только «вживую» пообщался с журналистами, но и посетил редакционный архив, где в подшивках хранится богатая история газеты, начиная со дня ее рождения (напомним, «СЧ» в нынешнем апреле исполнилось 105 лет). «Вы сохранили историю газеты, и это самое ценное», — был впечатлен прокурор. И добавил: «Мы подписаны на «Советскую Чувашию», ее выписывают все прокуратуры республики. Следим за вашими материалами и реагируем на них — будь то публикации по несанкционированным свалкам, касающиеся бродячих собак, поднимающие другие проблемы. Ищите и дальше злободневные для жителей республики темы, мы на все отреагируем, если в том будет необходимость». Прокурору приятно тесное взаимодействие, сложившееся между газетой и надзорным ведомством. Кстати, он поздравил коллектив с юбилейной датой с вручением дипломных и благодарственных наград, пожелал новых творческих успехов и новых рейтингов, чтобы всем читателям «было интересно, актуально, злободневно».

Журналисты в свою очередь «засыпали» прокурора общезначимыми вопросами. Подробнее — в следующих номерах газеты.