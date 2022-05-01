Всесоюзной пионерской организации — 100 лет!

Уважаемые ветераны комсомола, ветераны пионерского движения, пионеры всех поколений и их наставники!

Центральный Совет и Чувашское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Воспитанники комсомола — Мое Отечество» поздравляют вас со 100-летним юбилеем Всесоюзной пионерской организации!

Для миллионов граждан России и ближнего зарубежья эта детская организация была первой школой гражданского становления юного человека, во все времена жила заботами и интересами своей страны. Деятельность пионерской организации всегда была направлена на привлечение детей к участию в общественной жизни, развитие творческих способностей, учила патриотизму, дружбе и товариществу.

В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч юных патриотов вместе со взрослыми сражались за нашу Родину, за нашу Победу!

Пионеры — Леня Голиков, Валя Котик, Марат Казей, Зина Портнова стали Героями Советского Союза. Дети были разведчиками в партизанских отрядах и подпольных организациях, юнгами на кораблях, участвовали в тимуровском движении, трудились на фабриках и заводах.

В послевоенные годы пионеры помогали старшим восстанавливать страну. Собирали металлолом и средства для строительства железных дорог Абакан — Тайшет и БАМа, Дворца пионеров на Чукотке, участвовали в международных акциях в защиту юных героев-антифашистов, укрепляли дружбу со своими сверстниками из различных стран мира.

Под руководством комсомола работали всемирно известные лагеря «Артек», «Орленок», «Океан», проводилась военно-патриотическая игра «Зарница», спортивные соревнования на призы клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья» и другие.

Рядом с пионерами всегда были старшие товарищи — комсомольцы, пионерские вожатые, учителя, внешкольные работники.

Многогранный созидательный опыт пионерии активно используется современными детскими организациями. Преемником пионерской организации сегодня является Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций, отстаивающая нерушимые ценности Родины, добра и справедливости.

Желаем сегодняшней пионерии, современным детским организациям, их педагогам-наставникам быть достойными продолжателями славных традиций старших поколений, любить и гордиться своей страной, знать ее героическую историю, воспитывать в себе силу воли и духа, чтобы внести свой вклад в укрепление могущества и славы нашей Родины.

Ветераны комсомола и пионерии будут и впредь вместе со всеми заинтересованными организациями активно участвовать в гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения, передавать свой опыт и знания молодежи и детям.

Желаем вам здоровья, бодрости духа, творческой энергии, успехов в благородной деятельности.

С уважением

Виктор Мишин, председатель Центрального Совета, первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1982-1986 гг.),

Анатолий Леонтьев, председатель Чувашского регионального отделения, второй секретарь ОК ВЛКСМ (1978-1983 гг.)

«Партия — наш рулевой! Партия — дай порулить!»

(из смелой речевки пионеров 1980-х)

19 мая 2022 года исполняется сто лет со дня рождения Всесоюзной пионерской организации. Многие поколения людей, рожденные в СССР, добрым словом вспоминают свое светлое школьное детство: пионерские лагеря, сбор металлолома и макулатуры, пионерские костры, тимуровское движение, шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, походы по местам боевой славы, встречи с интересными людьми, военно-спортивную игру «Зарницу» и поисковую работу, клубы интернациональной дружбы и многое другое. Все это развивало кругозор, учило взаимовыручке и уважению к истории страны, к старшему поколению.

Не удивительно, что и во время Великой Отечественной войны — страшной беды, постигшей весь Советский Союз, пионеры не остались в стороне. С момента объявления о начале войны они во всем старались не отставать от взрослых и помогали бороться с врагом не только в тылу, но и на фронте. Многие дети присоединялись к подполью и партизанским отрядам. Пионеры становились юнгами на военных кораблях, разведчиками, помогали укрывать от вражеских солдат раненых, добывали и приносили секретную информацию, провизию партизанам, действующим в лесах.

Навечно вписаны в историю страны имена пионеров — Героев Советского Союза: Зины Портновой, Лени Голикова, Вали Котика и Марата Казея, отдавших свои жизни ради Великой Победы.

Пионерская организация, руководимая комсомолом, по своей сути была уникальной формой патриотического, нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения, о чем свидетельствует и история Чувашской областной пионерской организации — сплоченного отряда Всесоюзной пионерии. Наши дети брали пример с отцов и дедов, горячо любивших свою Родину и стоявших на ее защите. Они принимали самое активное участие в жизни пионерских отрядов и дружин, носящих, как правило, имена героев Отечества, старались быть полезными своей малой Родине.

И сегодня воспитанники областной пионерии находятся на самых передовых рубежах социально-экономического развития родной Чувашии, защиты любимой России. В непростое для страны сегодняшнее время мы свято верим, что наше подрастающее юное поколение продолжит и приумножит славные ратные и трудовые традиции отцов и дедов.

Искренне и от всей души поздравляем всех ветеранов,

юношей и девушек, детей и школьников, всех жителей любимой Чувашской Республики с этой светлой и знаменательной датой — вековым юбилеем Всесоюзной пионерской организации!

Всем здоровья, добра и благополучия!

Николай Гаврилов, генерал-лейтенант авиации, Герой России, заслуженный военный летчик Российской Федерации, Почетный гражданин Чувашской Республики;

Валерий Шакин, первый секретарь Чувашского обкома ВЛКСМ (1983-1987 гг.), депутат Верховного Совета Чувашской АССР (11-го созыва)