На месте вырубленных деревьев инициативные шумерлинцы готовы сами посадить новые

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Впечатлениями от встречи Валерий Шигашев поделился на своей страничке ВКонтакте: «Горожане, переживающие за город, далеко не редкость, — написал он. — Но сегодня встретился с жителями, готовыми не просто переживать, но и активно включаться в решение вопросов». Фото ВКонтакте

Об этом, и о том, как спасти от оползня овраг на окраине города, они говорили на встрече с главой администрации Шумерли Валерием Шигашевым.

Началась «овражная» история еще в 2015 году. Тогда несколько жителей частных домов по улице Панфилова решили оборудовать парковку для машин и несанкционированно спилили тополя, удерживающие своей корневой системой склоны оврага. Хотели сделать лучше для себя, а получилось как всегда — образовался оползень, перегородивший ручей, и способный вскоре и вовсе обрушить склон. Риск такого развития событий очевиден: покосились заборы частных домов, оползень навис над расположенными в низине дачами.

Как рассказал корреспонденту «СЧ» Валерий Шигашев, один из дачников сообщил, что припас для высадки на склонах оврага саженцы грецкого ореха: пусть, мол, вместо тополей будет на этом месте ореховая роща. Но перед посадкой, уточнил глава администрации города, необходимо провести берегоукрепляющие и рекультивационные работы — поменять русло ручья, подмывающего овраг, или вовсе спрятать его в трубу. Сейчас по словам Шигашева, обсуждается план действий — для решения проблемы, скорее всего, надо будет задействовать программу инициативного бюджетирования.

Опубликовано: 18 мая 2022 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Цитата номера
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов
Благоустройство без клише или Какими должны быть проекты, чтобы побеждать
Дворы ждут преображения, а тротуары — ремонта
Чебоксарцы выбрали территории для благоустройства
Олег Николаев поручил привести в порядок пляжи в Алатыре и Шумерле
Алексей Ладыков: «Работы на Красной площади достаточно. В планах – открыть ее к Дню Республики»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.