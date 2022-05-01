На месте вырубленных деревьев инициативные шумерлинцы готовы сами посадить новые

Об этом, и о том, как спасти от оползня овраг на окраине города, они говорили на встрече с главой администрации Шумерли Валерием Шигашевым.

Началась «овражная» история еще в 2015 году. Тогда несколько жителей частных домов по улице Панфилова решили оборудовать парковку для машин и несанкционированно спилили тополя, удерживающие своей корневой системой склоны оврага. Хотели сделать лучше для себя, а получилось как всегда — образовался оползень, перегородивший ручей, и способный вскоре и вовсе обрушить склон. Риск такого развития событий очевиден: покосились заборы частных домов, оползень навис над расположенными в низине дачами.

Как рассказал корреспонденту «СЧ» Валерий Шигашев, один из дачников сообщил, что припас для высадки на склонах оврага саженцы грецкого ореха: пусть, мол, вместо тополей будет на этом месте ореховая роща. Но перед посадкой, уточнил глава администрации города, необходимо провести берегоукрепляющие и рекультивационные работы — поменять русло ручья, подмывающего овраг, или вовсе спрятать его в трубу. Сейчас по словам Шигашева, обсуждается план действий — для решения проблемы, скорее всего, надо будет задействовать программу инициативного бюджетирования.