Предприятия Чувашии готовы и дальше помогать Донбассу

Вчера Глава Чувашии Олег Николаев направил поздравления с Днями республик Главе ДНР Денису Пушилину и Главе ЛНР Леониду Пасечнику. Праздники эти идут рядом — в Донецкой республике свой день отмечают 11 мая, в Луганской — 12-го.

В письмах говорится, что восемь лет назад на референдуме жители Луганской и Донецкой Народных Республик выбрали свой, основанный на исторической памяти, путь развития, чтобы жить в правовом государстве, свободно говорить на родном русском языке и уверенно смотреть в будущее. Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, Олег Николаев также подчеркнул, что для возвращения к полноценной мирной жизни требуется восстановление всей необходимой инфраструктуры, создание условий для устойчивого развития экономики.