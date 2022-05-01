Предприятия Чувашии готовы и дальше помогать Донбассу

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера Глава Чувашии Олег Николаев направил поздравления с Днями республик Главе ДНР Денису Пушилину и Главе ЛНР Леониду Пасечнику. Праздники эти идут рядом — в Донецкой республике свой день отмечают 11 мая, в Луганской — 12-го.

В письмах говорится, что восемь лет назад на референдуме жители Луганской и Донецкой Народных Республик выбрали свой, основанный на исторической памяти, путь развития, чтобы жить в правовом государстве, свободно говорить на родном русском языке и уверенно смотреть в будущее. Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, Олег Николаев также подчеркнул, что для возвращения к полноценной мирной жизни требуется восстановление всей необходимой инфраструктуры, создание условий для устойчивого развития экономики.

«В ближайшее время предлагаю конкретизировать направления нашего взаимодействия, — написал он. — В частности, вместе с предприятиями электротехнического кластера Чувашии готовы оказать помощь в восстановлении электросетевого хозяйства ЛНР и ДНР. Сохраняя верность нашим общим духовно-нравственным ценностям, мы преодолеем любые испытания».
Опубликовано: 11 мая 2022 г.


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