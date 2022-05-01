Покупатель древесины не для себя старался

Прокуратура в судебном порядке требует взыскать с жителя города Алатыря ущерб, причиненный нецелевым использованием «льготной» древесины.

В 2018 году горожанин заключил с Минприроды Чувашии льготный договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд — на возведение индивидуального жилого дома.

Однако выяснилось, что фактически он получил древесину для одного из местных предпринимателей, который за эту услугу заплатил ему 30 тысяч рублей.

Между тем в договоре между министерством и жителем города было условие — в случае отчуждения или передачи другому лицу получаемой древесины, заготовленной для собственных нужд, покупатель уплачивает продавцу неустойку в размере 10-кратной ее стоимости.

Выходит, своими действиями гражданин причинил ущерб на сумму 157 тысяч рублей. По иску прокуратуры этот ущерб будет взыскан через суд.