Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» ограничил подачу горячей воды 26 организациям-должникам

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» в апреле 2022 года отключил горячую воду 26 клиентам-должникам из числа организаций и предприятий Чебоксар и Новочебоксарска. Подача ресурса будет возобновлена только после полного погашения суммы неоплаченных счетов.

Всего в список организаций двух регионов, в отношении которых были запланированы ограничительные мероприятия, вошли 488 клиентов компании с общей задолженностью за тепло в размере 17,2 млн рублей. Должникам были направлены письменные уведомления о возможных последствиях неплатежей. Основная часть неплательщиков предпочла не доводить дело до принудительных мер, предусмотренных законом, и погасила долги.

По состоянию на начало мая 2022 года просроченная задолженность всех категорий клиентов Марий Эл и Чувашии перед «Т Плюс» составляет 1,6 млрд рублей.

Опубликовано: 6 мая 2022 г.


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