«Т Плюс» в рамках концессии обновляет теплосети Чебоксар и Новочебоксарска

С начала 2022 года компания «Т Плюс» произвела перекладку около 2,5 км трубопроводов тепловых сетей в Чувашии: 2,3 км в Чебоксарах и 133 м в Новочебоксарске. Ремонтные работы ведутся в рамках концессионных соглашений, заключенных с администрациями городов.

Основная цель подписанных соглашений – обеспечение модернизации коммунального хозяйства в Чебоксарах и Новочебоксарске. Работы в этом направлении проводятся в соответствии с графиком. До конца этого года планируется обновить свыше 29 км трубопроводов в Чебоксарах и около 3,6 км трубопроводов в Новочебоксарске. Основной объем работ на тепловых сетях будет производиться после окончания отопительного сезона.

Вместо старых стальных труб с изоляцией из минеральной ваты ремонтники укладывают трубы с использованием тепловой изоляции нового типа. В частности, планируется укладка предизолированных труб заводской готовности. «Применение современных материалов и узлов позволит снизить потери тепловой энергии и сетевой воды, а также увеличит срок службы трубопровода», – отмечает директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков.

Результатом модернизации теплосетей станет повышение показателей надежности и энергоэффективности теплоснабжения потребителей Чебоксар и Новочебкосарска в последующих отопительных сезонах.

Концессионные соглашения между «Т Плюс» и администрациями г. Чебоксары и г. Новочебоксарск заключены в 2021 году. В рамках них в 2022 году на модернизацию и ремонт теплосетевого хозяйства столицы Чувашии «Т Плюс» направляет свыше 880 млн рублей, на обновление теплосетевого хозяйства Новочебоксарска – свыше 123 млн рублей.