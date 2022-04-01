29 апреля — День государственных символов Чувашской Республики

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем государственных символов Чувашской Республики!

В этом году мы отмечаем 30-летие принятия государственных символов Чувашской Республики. В 1992 году 29 апреля были утверждены положения о Государственном гербе и Государственном флаге Чувашской Республики, текст Государственного гимна Чувашской Республики.

Государственные символы Чувашской Республики — это наши святыни, их должен знать и почитать каждый житель республики.

Сердцем Государственного герба Чувашской Республики является выполненное на основе древнечувашского рунического письма «древо жизни», как символ единения и сплоченности народа. Его силуэт напоминает почитаемый чувашами дуб — могущественное дерево, символ крепости, мудрости и долголетия. Крону «древа жизни» составляют три этнические ветви: коренные чуваши, чувашская диаспора и народности, которые проживают в Чувашии. В гербе заложена мудрость чувашского народа, его сила, мужество, милосердие, великодушие, постоянство и верность. Гимн Чувашской Республики, основой которого послужила песня «Т?ван ??ршыв» (Родина, Родной край), рождает в каждом особое чувство гордости и вдохновляет на честное служение родной республике. Имена авторов государственных символов Чувашской Республики — художника Элли Юрьева, поэта Ильи Тукташа и композитора Германа Лебедева навсегда вписаны в летопись истории чувашского народа. В Год выдающихся земляков мы с особой теплотой вспоминаем этих людей, отдавая им дань памяти и благодарности.

Мы все любим родной край. Это чувство проявляется в нашей искренней заботе о нем. Приумножая своими делами наше великое историческое наследие, мы умножаем и славу государственных символов Чувашской Республики. Важно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и глубокого уважения к государственным символам. Это неотъемлемая часть уважения к своей республике, стране. В этом — основа процветания Чувашии, залог величия и единства России. Выражаю признательность всем за созидательный труд, желаю мира, добра, здоровья, благополучия и счастья! Пусть «Три солнца» над «древом жизни», символизирующие солнечный свет, всегда оберегают нашу жизнь!

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев