1 мая — праздник весны и труда

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Днем весны и труда!
«Этем тени ĕҫпе паха» («Человек славен своей работой»), — говорили наши предки. Этот праздник, главным героем которого всегда был человек труда, — отличная возможность сказать огромное спасибо всем, кто честно работает на благо страны и республики. Для Чувашии тема труда носит особый смысл. Широко известно о старательности и добросовестном отношении к труду нашего народа. Многие историки и этнографы не раз отмечали как типичную национальную черту чувашей трудолюбие, отсутствие праздности и безделья. Героическим трудом отмечены страницы истории нашей республики в годы Великой Отечественной войны. Недаром в этом году наша столица — город Чебоксары — впервые отмечает Первомай в статусе «Города трудовой доблести». Настоящий подвиг совершили наши предки в тылу при строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» мы откроем этим летом в День тыловика.
Благодаря профессионализму и ответственности жителей республики в современной Чувашии также происходят значимые изменения в экономике, сельском хозяйстве, жилищном и дорожном строительстве, социальной сфере. Нет сомнений, что и в непростой экономической ситуации, связанной с внешнеполитическим давлением, присущие нашим трудовым коллективам организованность и сплоченность помогут решить любые задачи.
Желаю всем успехов в работе, счастья и здоровья!

Глава Чувашской Республики
Олег Николаев

 

Уважаемые жители Чувашии!
Поздравляю вас с Первомаем — праздником Весны и Труда и Днем Победы.
Глубоко символично, что праздники мирного труда и победы в Великой Отечественной войне стоят рядом. Это Великая Победа дала людям возможность мирно трудиться на благо своей страны.
Пусть Первомай откроет новые горизонты для реализации ваших возможностей и достижения поставленных целей, для проявления творческих способностей и проявления других личностных качеств.
9 Мая — святой и светлый день памяти всех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, кто отдал жизнь за Родину, трудился в тылу во имя Победы, свободы и жизни будущих поколений. В этот день мы чтим ветеранов, подаривших нам мир. Проходят десятилетия, но Великая Победа остается в наших сердцах как символ отваги и гордости, воинской славы и доблести нашего народа.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и веры в светлое будущее нашей страны!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации
Анатолий Аксаков

Опубликовано: 28 апреля 2022 г.


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