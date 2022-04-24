1 мая. Республика в событиях и лицах

1894 — в д. Большие Абакасы Ядринского уезда (ныне Ибресинского района) родился Семен Васильевич Эльгер, один из основоположников чувашской литературы, народный поэт Чувашской АССР. Работал в редакциях республиканских газет и журналов, старшим редактором художественной литературы Чувашского книжного издательства. Автор роман-хроники «Вутпа çулăм витĕр» (Сквозь огонь и бури), исторического романа «Шурăмпуç килсен» (На заре), поэм «Хӗн-хур айӗнче» (Под гнетом) и «Вунсаккăрмĕш çул» (Восемнадцатый год).

Один из авторов «Письма чувашского народа к своим сынам-фронтовикам». Был активным общественным деятелем, избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. Его имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Союзом журналистов Чувашии учреждена республиканская премия им. С. Эльгера. Именем народного поэта названа улица в г. Чебоксары.

1919 – агитпоезд «Октябрьская революция», направленный в Казанскую, Симбирскую и Саратовскую губернии для агитационно-пропагандистской и организаторско-просветительной работы, остановился на станции Алатырь. Председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин выступил на многолюдном митинге. На обратном пути из Казани поезд остановился в Алатыре 7 мая. Всесоюзный староста держал речь перед красноармейцами, едущими на фронт.

1921 — в Чебоксарах на Волжском бульваре открыт первый советский памятник – трехгранный обелиск из крашенных досок на деревянном постаменте. На одной из сторон трёхгранника был помещен барельефный портрет народного героя, атамана казаков Степана Разина. Автор – Григорий Спиридонович Спиридонов, первый чувашский скульптор, получивший профессиональное образование в Казанской художественной школе. У памятника проходили митинги, детей принимали в пионеры. Снесен до войны за ветхостью.

1982 – композитору, секретарю Союза композиторов СССР, народному артисту СССР Андрею Яковлевичу Эшпаю, детские годы которого прошли в Мариинском Посаде, присуждено почетное звание заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР. В ряде сочинений он использовал чувашские народные мелодии. Награжден орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой».