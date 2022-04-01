В Госдуме узнали об опыте организации детского отдыха в Чувашии

Контент для маленького туриста

20 апреля Комитет Госдумы РФ по туризму и туристической инфраструктуре провел круглый стол «Современное состояние и развитие детского туризма, отдыха и оздоровления в России». Эксперты обсудили текущее состояние дел в этой отрасли — от туристической инфраструктуры до лучших практик организации детского отдыха.

По словам председателя комитета Сангаджи Тарбаева, детским туризмом до сих пор занимались локально, параллельно со всеми остальными направлениями отрасли. Поэтому важно выстраивать диалог с правительством, слушать и слышать регионы и ответственных за развитие детского туризма людей на местах для того, чтобы «собрать проблематику» и выработать необходимые решения.

В этой связи создана рабочая группа, которая призвана решать вопросы по развитию индустрии отдыха для детей. Руководитель рабочей группы, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева отметила, что эта тема очень актуальна, и она затрагивает все комитеты, которые связаны с поддержкой детей, с тем, чтобы создавать условия роста и развития детей в комфортных условиях. «Важно разделять детский туризм и детский отдых, — считает она. — Туризм в себе объединяет более двадцати отраслей экономики нашей страны. Но детский туризм — это куда более тонкая материя и кропотливый труд большого количества ответственных за его развитие взрослых людей. Кроме интереса ребят необходимо учитывать вопросы, связанные с безопасностью. Чем больше ведомств, министерств, экспертных организаций будут задействованы, тем лучше».

АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Госдумы РФ: «Совместно с сенаторами, органами исполнительной власти, экспертами готовим предложения в проект программы комплексной модернизации действующих лагерей. Очевидно, им необходима полная перезагрузка инфраструктуры и содержания. Федеральная поддержка крайне важна для муниципалитетов и регионов, на чьем балансе объекты».

Участники дискуссии также отметили, что нужно уходить от привычного статуса «детский лагерь». Новым форматом работы может стать «центр воспитания детей» с современной инфраструктурой и креативным контентом. И в этом направлении у нашей республики есть немало уже поставленных, что называется, на поток, проектов. О них на круглом столе рассказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов. Рассказал он, в частности, об экологических и промышленных экскурсиях на предприятиях, о работе центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», проекте «Живые уроки». Помимо этого, сообщил Краснов, физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни» республики станет базой нового «Губернаторского лагеря». Соответствующее соглашение о сотрудничестве уже подписано между правительством Чувашии, Международным детским центром «Артек» и Чувашским государственным педагогическим университетом. В рамках этого формата будут организованы новые методики детского отдыха.

«Нам давно пора признать приоритетным такой вид туризма, как детский туризм, и включить его в федеральный закон с тем, чтобы все меры поддержки могли быть ему оказаны», — считает Дмитрий Краснов.

По итогам круглого стола Госдуме, Совету Федерации совместно с Правительством рекомендовано ускорить разработку нового проекта Федерального закона «О туризме и туристической деятельности», предусмотрев в нем разделение понятий «детский туризм» и «детский отдых».

КСТАТИ

На данный момент реализовывается пилотная программа для школьников 5-9 классов, позволяющая детям безопасно и комфортно путешествовать в пределах родного региона, изучать его особенности и историю. И Чувашия вошла в число 18 субъектов РФ для участия в этом проекте, что позволит более чем трем тысячам школьников республики познакомиться с историей родного края вживую.

Публикуется в рамках проекта «Туристическая Чувашия», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики