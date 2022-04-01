Кредитная «просрочка» в Чувашии невысокая

Чувашия находится на 11-й позиции среди регионов страны по уровню просроченной кредитной задолженности населения. На 1 марта в республике доля просроченных кредитов составила 3,04% от общей суммы кредитов, сообщает агентство РИА Рейтинг.

В целом по стране этот показатель составляет 3,85%. Ситуация в Чувашии выглядит более благополучно по сравнению с Москвой, Удмуртией, Марий Эл, Башкортостаном и другими регионами. Лидерами же с заметным отрывом по платежной дисциплине банковских кредитов стали Севастополь (1,9%), Ненецкий автономный округ (2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%), Республика Крым (2,5%) и Санкт-Петербург (2,6%). Самая высокая доля «просрочки» остается у Республики Ингушетия (8,9%). Высока она также в Республике Северная Осетия — Алания (6,9%), в Карачаево-Черкесской Республике (6,6%). Это связано, по мнению экспертов, со слаборазвитым розничным кредитованием.