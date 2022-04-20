В Чебоксарах наградили победителей конкурсов педагогического мастерства

На чьих уроках сидят будущие ученые и космонавты?

Увлекать ребят своим примером, заряжать энергией, погружать учеников в обсуждение, прислушиваться к их мнению советовали лучшие учителя, классные руководители, воспитатели детсадов, социальные педагоги и детские психологи Чувашии на подведении итогов республиканских конкурсов педагогического мастерства.

Победителей и лауреатов чествовали в Чувашской государственной филармонии. На праздник прибыл и Глава Чувашии Олег Николаев. В своей приветственной речи он, прежде всего, поблагодарил педагогов за их большой ежедневный труд и самоотдачу.

«Образование всегда было и остается в зоне особого внимания государства, – отметил Николаев. – От него зависит будущее страны. При этом мы видим, что система образования не стоит на месте: школы и детсады модернизируются, создаются всевозможные лаборатории и «точки роста», интерактивные и цифровые площадки. Но все это останется лишь предметами интерьера, если педагоги, несомненно любящее свое дело, не наполнят их смыслами, не вложат в них свою душу, опыт и мастерство».

СПРАВКА «СЧ» Ежегодно в шести профессиональных конкурсах педагогического мастерства в Чувашии на муниципальном уровне участвуют порядка 800 человек, на региональном уровне – около 150 педагогов. В 2022 году участниками очных республиканских этапов стали 144 человека.

«Новых выдающихся людей воспитываете вы – сегодня, здесь и сейчас, – добавил Глава Чувашии, напомнив, что в этом году республика чествует выдающихся земляков. – И возможно, на ваших уроках за партами сейчас сидят будущие ученые, космонавты, олимпийские чемпионы…»

Но чтобы заряжать детей энергией, надо постоянно развиваться самим. Для этого и нужны профессиональные конкурсы. По словам руководителя региона, такие состязания привносят в рабочие будни педагогов соревновательный дух, дают им возможность поделиться своим опытом и что-то полезное приобрести для себя.

В Чувашии традиционно проводится шесть конкурсов для педагогов. Так, воспитателем года нынче стала сотрудница чебоксарского детского сада №11 Анна Данилова. Лучший детский психолог Ольга Булыгина работает в столичном садике №206. Среди социальных педагогов не нашлось равных Ольге Гавриловой, работающей в Сеспельской школе Канашского района. Самым классным классным руководителем признана учитель начальных классов Большесундырской школы Елена Жагерева. А победителем «Педагогического дебюта» стала молодой специалист Екатерина Кузнецова из Траковской школы Красноармейского района.

Ну а высокого звания «Учитель года» удостоилась учительница английского языка новочебоксарской школы №17 Екатерина Ананьева. «Спасибо моим ученикам и их родителям. Они за меня болели! Чувствовалась поддержка всего коллектива школы, педагогического сообщества Новочебоксарска, это очень вдохновляло», – поделилась эмоциями победительница после награждения. Самое главное, по мнению Екатерины Ананьевой, оставаться для учеников интересной, быть с ними на одной волне, тогда внимание на уроке будет обеспечено.

Всем победителям Глава республики пожелал успехов на всероссийском этапе: «Ждем вас с победами, а главное – новым опытом, который, надеемся, вы будете передавать на следующих конкурсах своим коллегам».