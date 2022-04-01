Сначала садики, потом — школа

Близится к завершению строительство двух детских садов в чебоксарских микрорайонах «Университетский-2» и «Благовещенский». Ввести их в эксплуатацию планируется в июне. Об этом сообщили вчера на еженедельной планерке в администрации Чебоксар, которую провел сити-менеджер Денис Спирин. На совещании назвали также сроки сдачи школы в микрорайоне «Садовый». Построить ее должны до конца 2022 года. Закладка камня на месте строительства новой школы на 1650 учеников в микрорайоне «Садовый», напомним, состоялась еще в августе 2020 года. Тогда речь шла о том, что учебное заведение откроет свои двери к 1 сентября 2022 года. На данный момент готовность школы оценивают на уровне 57%. Объекты возводятся в рамках реализации адресной инвестиционной программы города Чебоксары. Ранее по ней построили детсады в Альгешево, 14-м микрорайоне, «Солнечном» и «Радужном».