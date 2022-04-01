Не оформили наследство? Зря…

10 лет назад умерла наша мама. После нее остался дом и участок в деревне. Ни я, ни сестра не вступили в наследство. Чем это грозит?

Нина Зимина, Канаш

Если ни вы, ни ваша сестра не будете оформлять наследство, то дом перейдет в собственность муниципалитета, как вымороченное имущество, пояснила главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Наталья Доброхотова. Без оформления прав на наследственное недвижимое имущество вы сможете только пользоваться им, но не распоряжаться, то есть не сможете продать дом, заложить, передать по наследству. Государственная регистрация является необходимым этапом оформления наследства.

В управлении отметили, что по истечении установленного шестимесячного срока его можно восстановить на основании решения суда, который признает гражданина принявшим наследство и его право собственности на наследственное имущество. Если, конечно, наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам (статья 1155 Гражданского кодекса РФ). Такое решение принимается судом по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства. Если он будет признан принявшим наследство, суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе.

Если наследники не приняли наследство или отказались от него, имущество умершего считается выморочным и в порядке наследования по закону переходит в муниципальную собственность (статья 1151 Гражданского кодекса РФ).

Просто подайте документы

Каким образом внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости в части изменения площади квартиры на основании решения суда?

Анна Мирохина из Чебоксар

Изменения в Единый государственный реестр недвижимости вносятся на основании заявления, правоустанавливающего документа и технического паспорта. Правоустанавливающим документом в вашем случае будет решение суда, подсказали в управлении Росреестра.

Да хоть пять гаражей!

Так получилось, что в нашей семье несколько гаражей. Один перешел по наследству, второй строили, вступив в кооператив. Можно ли оформить в собственность несколько гаражей в рамках «гаражной амнистии»?

Андрей Васильев, Вурнарский район

«Можно. Закон о «гаражной амнистии» не содержит ограничений в отношении количества гаражей и земельных участков, занятых под ними и подлежащих оформлению в собственность», — отвечает начальник отдела правового обеспечения чувашского Управления Росреестра Татьяна Захарова.

Двойное гражданство — не помеха

Правда, что люди с двойным гражданством не смогут заключать сделки с недвижимостью в России?

Василий Петров, Чебоксары

Если у человека двойное гражданство, одно из которых российское, то для Росреестра он — гражданин РФ, именно это юридически значимо для регистрации сделок. Следовательно, такие граждане по-прежнему могут заключать сделки с недвижимостью в России. Президент РФ Владимир Путин в марте подписал указы, устанавливающие особый порядок сделок с недвижимостью для граждан «недружественных» иностранных государств. На российских граждан — обладателей двойного гражданства он не распространяется.

Если объект не передали по наследству

Имеет ли наследник право воспользоваться «гаражной амнистией» в случае, если гараж не был передан по наследству?

Мария Федорова, п. Кугеси

В рамках «гаражной амнистии» земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен наследнику, сообщила начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова. Он должен представить документы наследодателя, а также свидетельство о праве на наследство. В нем гараж может быть не поименован, однако сам по себе факт наличия такого свидетельства является основанием для оформления прав на земельный участок и гараж.