«С нетерпением жду вторника…»

ФЕДОР КОЗЛОВ, заместитель директора Государственного исторического архива Чувашской Республики:

«С «Советской Чувашией» у меня, что называется, «срослось» где-то в начале 2000-х годов. Именно тогда я стал всерьез относиться к периодике как к источнику информации. Подчеркну — источнику регулярной информации. До того: ну попала газета в руки — хорошо, нет — и суда нет!

И вот в какой-то момент началась самая что ни на есть дружба… Последние годы наиболее плодотворны в этом отношении. И дело тут не только в появлении собственных материалов на страницах газеты (были моменты, когда мое «творчество» занимало и целую полосу), а в том значении, какое сотрудники редакции стали придавать публикациям на основе исторических фактов. Одна за другой появлялись рубрики просветительского характера. У некоторых век оказывался кратким, и, выстрелив, они уходили в небытие. Другие — прижились и существуют до сих пор.

Радует, что интерес со стороны руководства газеты к этой стороне не угасает.

Более того, появляются новые форматы, новые идеи.

Безумно интересно брать в руки номер с очередной «Историей в фотографиях». С удовольствием жду, когда выйдет вторничный выпуск газеты, чтобы перелистать страницы и взглянуть на новое изображение. Далекое или близкое прошлое, знаковое или рядовое событие, знакомый или неизвестный объект — ничто не оставляет равнодушным. Многого из запечатленного уже и на карте нет, а фотография — вот! Как историк-архивист, понимаю, что это не совсем подлинник, а уже обработанное, с улучшенным качеством фото, но как читатель испытываю прилив вдохновения от сохраненной частицы истории. И что здесь главное — не прикипаешь ни к одному конкретному материалу, а с интересом просматриваешь и разглядываешь все, а еще и ждешь следующий. Ко всему прочему — еще и подспудная мысль: вот бы все это попало, наконец, в закрома наших хранилищ…»