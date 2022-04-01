В Чувашии принимаются новые меры поддержки бизнеса

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании президиума штаба по поддержке устойчивости экономики республики в условиях санкционного давления. Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, правительство полностью владеет обстановкой, чтобы быстро реагировать на все инциденты. «Еженедельно Правительство России выдает очень эффективные решения по поддержке экономики, которые позволяют регулировать те или иные проблемы. Работа, которая ведется нами по отраслевому принципу, по контролю за ходом реализации нацпроектов, позволяет уверенно смотреть на перспективы реализации запланированных мероприятий», — подчеркнул руководитель региона.

По докладу вице-премьера – министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, в настоящее время на рассмотрении комиссий находятся 17 предложений по мерам поддержки, на рассмотрении рабочих групп Госсовета – четыре предложения. В том числе обнуление таможенных пошлин на ввоз электронных компонентов, сырья и промышленного оборудования, используемого для производства в радиоэлектронной промышленности.

Органами исполнительной власти республики сформированы меры для реализации на региональном уровне. В частности, смягчение требований к субъектам МСП при предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, возможность иметь задолженность по налоговым платежам на первое число месяца, возмещение первоначального взноса по лизингу на приобретение транспорта на осуществление пассажирских перевозок общественным транспортом в размере 50%. В числе мер и неоднократное продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов, в отношении субъектов бизнеса, добросовестно исполняющих договорные отношения.

Министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев озвучил ряд предложений по поддержке промышленного сектора экономики. Он отметил — с учетом того, что федеральный список системообразующих организаций пополнился быстрее, чем региональный, есть предложение дополнить региональный перечень теми предприятиями, которые вошли в федеральный реестр. Таким образом меры поддержки будут синхронизированы и ряд мер, которые были инициированы на региональном уровне, станет доступен тем, кто сейчас находится в федеральном списке.

Александр Кондратьев отметил, что по-прежнему, несмотря на принятые на федеральном уровне меры, одним из проблемных вопросов остается лизинг. «Фактически сегодня почти 80% покупок производится в лизинг. Очень важно повторно обозначить необходимость меры по субсидированию ставки или иной меры по компенсации лизинговых ставок», — подчеркнул он. «Лизинг также является инструментом продаж крупных системообразующих предприятий. Здесь надо найти решение. Буквально на следующей неделе мы будем обсуждать конкретные меры поддержки участников этого рынка», — прокомментировал Олег Николаев.

На заседании отмечено, что планируется докапитализация республиканского Фонда развития промышленности. Дополнительные средства будут направлены на грантовую поддержку и компенсацию ключевой ставки в размере 100%. Соответствующую методологию и документацию министерство в настоящее время ожидает от федерального правительства для того, чтобы приступить к скорейшей реализации программы.

Вице-премьер – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов выдвинул предложения по поддержке строительной отрасли. Речь идет о внесении изменений в федеральное законодательство в части поэтапного раскрытия эскроу-счетов, а также о дополнительных мерах в части предоставления «арендных каникул» по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной) собственности. Кроме этого, о предоставлении региональному оператору возможности уплачивать с увеличением размера предоставляемого аванса до 50% стоимости соответствующего вида услуг или работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, на совещании также обсуждались меры поддержки пассажирских перевозок на региональном уровне. «Важно, чтобы было понимание четкой системы перевозки пассажиров — какая доля пассажиров перевозится Чебоксарским троллейбусным управлением, какая — частными компаниями, в том числе теми, автобусы которых приобретены в лизинг. Исходя из этого, мы сможем проанализировать и принять конкретные рыночные решения», — подчеркнул Олег Николаев.