Продажу туров с кешбэком продлят до 15 апреля

Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оглашения ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.

Напомним, программа позволяет возвращать 20% от стоимости туристических поездок по России (но не более 20 тысяч рублей) при оплате картой «Мир». Согласно условиям, отправиться в путешествие или круиз нужно с 15 марта и вернуться не позднее 30 июня 2022 года включительно.

Многие жители республики уже воспользовались скидкой. Среди таких — жительница Чебоксар Татьяна Кочеткова. На днях она вернулась из поездки в Дагестан. Благодаря программе туристического кешбэка дорога и проживание обошлись ей на 9 тысяч рублей дешевле.

«Эти деньги отложила на следующий отпуск в майские праздники, который тоже проведу в России. Программа классная, жаль временная. Считаю, надо сделать ее постоянной. Планирую воспользоваться ей снова!» — рассказала девушка.

Добавим, ранее предполагалось, что окно продаж в рамках программы туристического кешбэка закроется в ночь на 9 апреля.