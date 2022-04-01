Три организации из Чувашии вошли в федеральный реестр системообразующих предприятий

Это ООО «Акконд», ООО «Гален» и НПП «Технотрон».

Как заявляет Глава республики Олег Николаев, если до начала кризисных явлений в этот реестр входили 9 предприятий, то на сегодня — уже 12. На подходе еще 34 предприятия самых разных отраслей. В региональном перечне насчитывается 303 таких предприятия.

Ведется работа по включению в федеральный реестр и организаций АПК — ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», АО «Чувашхлебопродукт». По словам руководителя региона, в Правительство России направлено предложение рассмотреть возможность внесения изменений в критерии для включения организаций этой отрасли в перечень системообразующих.

Организации, включенные в такой реестр, смогут получить льготные кредиты в российских банках на срок до 12 месяцев. По отдельным решениям правительства возможно увеличение лимитов. А Минпромторг России сможет компенсировать банкам недополученные доходы, эквивалентные 12% ставки кредита. Эта значимая мера позволит поддержать предприятия в новых экономических условиях, сохранить производства и рабочие места, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.