В Чебоксарах предложили перед уроками исполнять гимн России

Исполнять гимн не только во время праздников и знаменательных событий, но и перед уроками, предложило чебоксарским школам городское управление образования. Ведь несмотря на то, что дети с первых классов учат гимн России, почему-то когда слышат «Россия — священная наша держава…» вне стен своего образовательного учреждения, порой совершенно забывают, с каким почтением нужно относиться к главной мелодии страны…

Так в управлении был создан муниципальный проект под названием «Россия на всех одна», рекомендованный школам в целях патриотического воспитания учеников. По мнению начальника ведомства Елены Сахаровой, дети должны знать гимн своей страны и быть патриотами.

Охотно поддержал инициативу и руководитель администрации Чебоксар Денис Спирин и предложил ввести такую традицию на уроках истории и ОБЖ. «Каждая школа сделает свой график. И «Россия — священная наша держава, Россия — великая наша страна» зазвучит детскими голосами. Патриотично!» — написал глава мэрии в своем Телеграм-канале.

В социальных сетях идею восприняли не так однозначно. Одни посчитали, что ежедневное и обязательное исполнение гимна может показаться детям слишком утомительным «ритуалом», дескать, так потеряется важность государственного символа. Другие высказывались, что следовало бы давно ввести такое правило, причем не только в школах.

В управлении образования уточнили, что участие в проекте добровольное. Учреждения сами решают, как часто и когда исполнять гимн России. Кроме того, суть проекта не только в том, чтобы дети хорошо заучили слова и умели его петь, но и знали историю создания гимна и то, какой смысл заложен в каждой его строчке. Тогда ребята сами начнут понимать, почему во время исполнения нельзя вертеться, жевать жвачку или стоять, засунув руки в карманы…

Одними из первых поддержали проект в чебоксарской школе № 10 имени летчика-космонавта А.Г. Николаева. Как сообщила директор учреждения Светлана Кумалькова, утро 5 апреля началось в их школе с исполнения гимна России. Причем в унисон пели все классы. Технически это было не сложно сделать, так как в школе есть свое радио. Понятно, что у каждого из ребят свои вокальные данные, но ведь это не главное.

«С первого класса мы объясняем детям, что гораздо важнее то, с какими чувствами поется гимн. Что это гордость за свою Отчизну, что, слушая и исполняя гимн, ты ощущаешь мощь родной страны, радуешься тому, что являешься частицей великого, многонационального государства», — рассказала Светлана Владимировна.

А вот в 22-й школе Чебоксар, которая носит имя Героя России Николая Гаврилова, традиция исполнять гимн перед началом занятий существует с 2015 года. Именно тогда в учреждении был набран первый кадетский класс. С тех пор на протяжении семи лет ежедневные поверки кадетов там начинаются с исполнения главной песни страны. По словам заместителя директора школы Анны Соколовой, ребята отлично знают слова и могут исполнять гимн даже без аккомпанемента, и это для них абсолютно естественно, правильно, так же, как уважать старших и любить родную землю. Учителя ничуть не сомневаются в том, что это хорошая традиция, главное — донести до школьников ее смысл.

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