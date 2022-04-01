Почему гражданам старше 80 лет продолжают приходить квитанции на капремонт?

Моему отцу 84 года, он все еще продолжает платить взносы на капремонт многоквартирных домов. Вроде бы люди его возраста освобождены от уплаты этих взносов? Можно ли вернуть деньги?

Людмила Анатольевна, Чебоксары.

Ваш отец все делает правильно. Пожилые люди его возраста не освобождены от уплаты, а им гарантирована компенсация. Уплатить взносы на капитальный ремонт необходимо в полном объеме, так как согласно статье 160 Жилищного кодекса Российской Федерации компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, в том числе по уплате взноса на капитальный ремонт или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. Таким образом, пенсионер должен сначала уплатить взносы на капитальный ремонт в полном объеме, а затем обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства за предоставлением компенсации. Вместе с заявлением необходимо представить следующие документы: паспорт, при желании — трудовую книжку, свидетельство о праве собственности на квартиру, справку о составе семьи.

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