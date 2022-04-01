Проект «Агропрорыв» и проблемы мусорных свалок обсудили на встрече в Москве

Новый проект по развитию АПК, проблемы полигонов и свалок ТКО обсудили на рабочей встрече Глава Чувашии Олег Николаев и вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, участие во встрече приняли председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков.

По словам Главы Чувашии, проект фронтальной стратегии «Агропрорыв» направлен на преодоление глобальных вызовов, стоящих перед АПК в условиях санкционного давления, на обеспечение продовольственной безопасности страны, импортозамещение племенного, семенного и посадочного материала.

«Механизм финансирования проекта, — отметил Олег Николаев, — может быть аналогичным финансированию индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы, которая доказала свою эффективность».

Одним из магистральных направлений «Агропрорыва» станет строительство высокотехнологичного племрепродуктора мощностью 60 млн штук инкубационного яйца в год. Второе направление — глубокая переработка овощей и картофеля.

В республике накоплен богатый опыт по селекции сортов картофеля, его производству и хранению, но при этом доля переработки достаточно мала.

«Наша задача — создать единую площадку агротехнопарка, который бы позволил объединить научные достижения в области производства и переработки картофеля, создать компетенции для дальнейшей их локализации в других регионах», — заявил Олег Николаев. Благодаря этому, считает он, можно заметно увеличить объем производства картофеля и при этом перерабатывать до 30% от произведенного объема. Значится в проекте и развитие традиционной для Чувашии отрасли хмелеводства.

Сейчас пивовары страны сильно зависят от импортного сырья: годовая потребность предприятий составляет 9-10 тысяч тонн хмеля, и только 2% из них — отечественное сырье. При этом 90% хмеля, произведенного в России, приходится на Чувашию, поставляющую на рынок 185 тонн «зеленого золота». «С опорой на новые научные разработки будем расширять масштабы его выращивания, ориентироваться на производство хмельного экстракта, — подчеркнул Глава Чувашии. — Таким образом, мы обеспечим импортозамещение продуктов из хмеля после их переработки».

На встрече была поднята и тема полигонов ТКО. Олег Николаев попросил поддержать заявку республики на включение в приоритетный перечень объектов, подлежащих ликвидации в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Речь идет о полигонах и свалках ТКО Красноармейского сельского поселения, Булдеевского сельского поселения Цивильского района, Комсомольского сельского поселения, Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, Шумерлинского сельского поселения, Ширтанского сельского поселения Ибресинского района, Порецкого района и города Алатыря. В результате рекультивации, отметил Глава Чувашии, земли будут возвращены в хозяйственный оборот, улучшится качество жизни населения.