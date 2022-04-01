Транспортное сообщение между Шумерлей и Наватами временно прервано

Закрылась ледовая переправа через реку Суру, связывающая город Шумерлю и село Наваты в Нижегородской области. Как сообщили в МЧС по Чувашии, движение по ней запрещено и для автотранспорта, и для пешеходов — заходить на лед стало небезопасно. Сейчас на съездах к берегу установлены запрещающие знаки и заграждения, а деревянный настил разбирают. Но в мае на этом месте вновь появится переправа — уже понтонная.