Транспортное сообщение между Шумерлей и Наватами временно прервано

Закрылась ледовая переправа через реку Суру, связывающая город Шумерлю и село Наваты в Нижегородской области. Как сообщили в МЧС по Чувашии, движение по ней запрещено и для автотранспорта, и для пешеходов — заходить на лед стало небезопасно. Сейчас на съездах к берегу установлены запрещающие знаки и заграждения, а деревянный настил разбирают. Но в мае на этом месте вновь появится переправа — уже понтонная.
Опубликовано: 6 апреля 2022 г.
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