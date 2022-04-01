В посылках бойцам — весточка из Чувашии

Такого отклика от жителей республики не ожидали сами организаторы: буквально за несколько недель в общественной приемной администрации города набралось более тысячи коробок. А в них — всевозможные сладости, детские самодельные открытки и трогательные письма от школьников.

Все эти посылки собрали активисты женсоветов из разных городов и районов, объединенные Союзом женщин Чувашии с целью поддержать наших военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Инициатором акции «Подарок солдату» выступил Союз женщин России.

Администрация города Чебоксар выделила место для сортировки «доброго» груза. А тут и предприятия подключились к сбору посылок — переживают за наших доблестный войнов целыми цехами. «Каждая новая коробка, прибывшая на склад, получалась особенной, с душой», — говорят помощницы Союза женщин Чувашии.Так, в одних поражало обилие разнообразных сладостей и продуктов быстрого офисного приготовления, другие посылки приковывали внимание своим оформлением. Вот на одной их них приклеен детский рисунок. На другой — фломастером корявым пока еще почерком написано напутствие и пожелание.

Кстати, все посылки, поступающие на склад, распаковываются и тщательно проверяются. За трепетное внимание к ним отвечают две смены волонтеров.

Анна Алвандян, студентка Чебоксарского профессиональноо колледжа имени Н.В. Никольского:

— Изначально мне хотелось сделать этот мир чуточку светлее, – рассказала Анна корреспонденту «СЧ». — Разбирая посылки, каждый раз ловлю себя на мысли, что меня переполняет гордость за свою республику и за наше единство в этом важном деле. Часто представляю, как получат наши солдаты эти подарки, как на душе у них станет теплее, как они заулыбаются.

Анна поделилась с нами небольшим секретом: проверяя коробки, она часто читала письма школьников. По ее словам, это очень трогательные, теплые слова обычных мальчишек и девчонок. Многие письма завершались одинаково: «Мы вас ждем».

Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева рассказала, что никому не надо было объяснять, что это за акция, многие сегодня понимают, как важны нашим вленнослужащим внимание и поддержка. В этом, по словам лидера Союза, и был заложен хороший результат призыва порадовать российских солдат на передовой настоящими подарками. Наталья Алексеевна уверена, что они напомнят им о доме, близких и родных людях, которые их ждут.

КСТАТИ

В одной из коробок были упакованы несколько баночек с медом. Этот продукт, безусловно, очень полезный и вкусный, но, как объяснили в Союзе, одновременно тяжело транспортируемый. Поэтому такие вкусняшки было принято решение отправить прибывшим в республику беженцам из Донбасса.