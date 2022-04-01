На улице Гражданской возобновились работы

Сюда завезли щебенку, из которой сооружают временные пешеходные дорожки на подходах к остановкам общественного транспорта. Одновременно с этим устанавливают и новые ограждения около траншей для безопасности пешеходов. Такие меры стали ответом на жалобы, поступавшие в адрес главы городской администрации Дениса Спирина во время состоявшейся недавно прямой линии. Как писала «СЧ», жители юго-западного района испытывают трудности передвижения, и им приходится искать более безопасные и чистые дороги. Также в ближайшее время подрядчик продолжит переустройство сетей по намеченным планам. Основная часть работ в этом направлении уже сделана, поэтому следующий этап — дорожное покрытие.