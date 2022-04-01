Чтобы провести газ, необходимо оформить права на дом и землю

В Чувашии в полном разгаре кампания по социальной газификации. В настоящий момент от жителей республики принято более 3100 заявок, заключено порядка 1700 договоров в рамках программы «Догазификация».

До конца 2022 года планируется догазифицировать жилые дома в 715 населенных пунктах. Минстрой республики и Межрегионгаз составили пообъектный план-график, который направлен в чувашское управление Росреестра с целью выявления домов и земельных участков, которые не поставлены на кадастровый учет и не имеют зарегистрированных прав. После тщательного анализа списка из 2400 объектов на наличие сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости установлено, что 89 жилых домов не поставлены на кадастровый учет. По 117 объектам нет сведений о зарегистрированных правах.

Необходимо понимать: прежде чем провести газ до жилого дома, правообладатель должен зарегистрировать свои права на него и земельный участок. Руководитель управления чувашского Росреестра Екатерина Карпеева напоминает, что воспользоваться социальной программой по газификации смогут только собственники участка и дома, чьи права внесены в ЕГРН. Понимая значимость проекта, управление готово содействовать гражданам, которые внесены в список по газификации, оперативно решать их вопросы, в том числе осуществляя учет и регистрацию жилья и участков в сокращенные сроки.

«Государственная регистрация на бытовые объекты через МФЦ осуществляется в течение двух дней. При подаче документов в электронном виде — за сутки. Кроме того, граждане могут обратиться в орган местного самоуправления с ходатайством, чтобы там от их имени подали заявление о регистрации прав на недвижимость», — пояснила Екатерина Владимировна.