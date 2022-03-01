Доходы районов увеличились

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В большинстве муниципалитетов Чувашии достигнут рост собственных доходов. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного мониторинга республиканского Минфина.
На 1 марта в консолидированные бюджеты муниципальных районов, муниципальных и городских округов поступили доходы в сумме более 3 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы в объеме 1,4 млрд с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года на 23,5%. В 25 муниципальных образованиях обеспечено поступление собственных доходов выше прошлогоднего уровня. Наибольшая прибавка — в Шумерлинском округе (в 8,8 раза), Порецком (в 2 раза), Ибресинском (в 2 раза) районах, в городе Алатыре (в 2,3 раза). Тогда как в Канашском районе поступление собственных доходов ниже аналогичного периода на 2,9%.

Опубликовано: 31 марта 2022 г.


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