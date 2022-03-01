Куда завезут «нелегалы»?

«Доброе утро, дамы и господа, прошу ознакомиться с результатами моего утреннего медосмотра. Вот моя лицензия на перевозку пассажиров и результаты техосмотра моего комфортабельного авто. Справа от вас свежий выпуск «Советской Чувашии», слева — бутылочка с водой. Сейчас мы отправимся в путь. Расчетное время прибытия в Вурнары 2 часа, торопиться традиционно не будем, безопасность важнее, поэтому пристегните ремни, как и я…»

К сожалению, таких монологов чувашским пассажирам сегодня не услышать. Контрастом к требованиям навести порядок в пассажироперевозках — реальная картина: окрестности остановок «МТВ-центр» и «Берендеевский лес», заставленные автомобилями «блаблакарщиков», водители у автовокзалов, заманивающие пассажиров криками: «Канаш, Канаш, Батырево…» И, что хуже всего, мы видим регулярные происшествия с участием тех, кто осуществлял нелегальные перевозки, кто искал пассажиров в окрестностях вокзала или в интернете. Да, через сервисы поиска попутчиков доехать до какого-нибудь райцентра или той же Москвы дешевле. Но бодр и свеж ли водитель, дали ли ему добро на рейс врачи? Никто не знает. И происходят серьезные аварии. Одна буквально на днях. Водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» при развороте не уступил дорогу автомашине «Форд Торнео». В результате столкновения пассажир «Фольксвагена», 30-летний новочебоксарец, который находился на заднем пассажирском сиденье и был пристегнут ремнем безопасности, получил травмы и доставлен в больницу. Всего в салоне «Транспортера» было 6 пассажиров.

Рассматривается вопрос о привлечении водителя «Фольксвагена» к ответственности по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии). Микроавтобус отправили на специализированную стоянку.

Перевозчиков-нелегалов экипажи ДПС выявляют практически ежедневно. Были случаи, когда водитель в нетрезвом состоянии вез пассажиров. На днях остановили «таксиста» и вовсе без прав. В Цивильском районе сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии остановили автомобиль «Датсун», расспросили сидевшего в салоне пассажира. Тот рассказал, что нашел «извозчика» через приложение поиска попутчиков и заплатил ему за проезд по маршруту Канаш — Чебоксары. На просьбу инспекторов ДПС предъявить документы, человек за рулем показал чужое водительское удостоверение. Также в ходе разбирательства установлено, что этот мужчина не имеет документов, подтверждающих право перевозки пассажиров.

Как нам сообщили в ГИБДД, работа по искоренению нелегальных перевозок будет продолжена — в Чувашии наработана практика изъятия «орудий правонарушения» и помещения их на спецстоянку.