Перевозчики могут перейти на электронные билеты

Из-за дефицита чековой ленты ООО «ЕТК» предлагает перевозчикам использовать электронные билеты. Как сообщает Минтранс Чувашии, правила перевозок пассажиров и багажа городским транспортом допускают такую возможность. Традиционный бумажный «талончик» пассажиру не выдадут, а информация об оплате проезда будет записываться в памяти транспортного терминала. Проверить, нет ли в транспорте «зайцев», водители смогут с помощью специального контроллера. Приложив к такому устройству транспортную, банковскую или даже виртуальную карту пассажира, можно узнать, оплачен ли проезд. Если же пассажиру понадобится получить копию электронного билета, обращаться нужно в ООО «ЕТК».
Опубликовано: 22 марта 2022 г.
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