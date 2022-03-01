Перевозчики могут перейти на электронные билеты

Из-за дефицита чековой ленты ООО «ЕТК» предлагает перевозчикам использовать электронные билеты. Как сообщает Минтранс Чувашии, правила перевозок пассажиров и багажа городским транспортом допускают такую возможность. Традиционный бумажный «талончик» пассажиру не выдадут, а информация об оплате проезда будет записываться в памяти транспортного терминала. Проверить, нет ли в транспорте «зайцев», водители смогут с помощью специального контроллера. Приложив к такому устройству транспортную, банковскую или даже виртуальную карту пассажира, можно узнать, оплачен ли проезд. Если же пассажиру понадобится получить копию электронного билета, обращаться нужно в ООО «ЕТК».