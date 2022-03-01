В 2022 году в Чувашии планируется капитально отремонтировать 216 многоквартирных жилых домов

Аукционы на общую сумму 748,6 млн рублей прошли по 178 объектам. В десяти домах завершены работы по замене лифтов. Эти цифры прозвучали на совещании у Главы республики Олега Николаева. Отмечалось, что в нынешнем году условия проживания должны улучшить 35,7 тыс. человек. При этом жильцы 35 домов намерены проводить капремонт самостоятельно, формируя фонд на специальном счете.

Как отметил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов, торги в прошлом году шли достаточно сложно. По некоторым лотам их объявляли более пяти раз, но, к сожалению, так и не смогли найти подрядчика. Министр напомнил, что в прошлом году решением правительства была увеличена предельная стоимость услуг на капитальный ремонт, что позволило сделать данный вид работ более привлекательным для потенциальных подрядчиков. Кроме того, с этого года пересмотрен порядок контрактации в сторону увеличения лотов. Введен дифференцированный размер взноса за капремонт, который составил 6,92 рубля для домов без лифтов и 7,51 рубля — для домов с лифтами.

И.о. генерального директора некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Светлана Баранова сообщила, что по результатам 2021 года завершены ремонтные работы в 111 из 187 запланированных домов. На 31 объекте ведется оплата выполненных работ или приемка госкомиссией. В 35 домах продолжаются строительно-монтажные работы. Оставшиеся объекты пришлось перенести на более поздний срок в связи с тем, что в конце прошлого года собственники многоквартирных домов приняли решение перевести средства спецсчетов в общий котел. «Предпримем все возможности, чтобы до июля все объекты закончить», — заключила руководитель фонда.

По результатам обсуждения Олег Николаев обратил внимание на поступающие обращения от собственников и управляющих компаний на исполнение гарантийных обязательств и плохое качество ремонта. В среднем за год в Фонд капремонта поступает порядка 300 подобных жалоб. Руководитель региона поставил задачу предпринять необходимые меры, чтобы впредь не допускать некачественного исполнения работ со стороны подрядчиков, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.