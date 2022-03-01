В Чувашии презентовали литературную карту республики

Новый проект «Литературная карта Чувашии», посвященный Году выдающихся земляков представили в Национальной библиотеке. Как сообщают в Минкультуры республики, проект будет реализован в нескольких направлениях: содержательное наполнение и продвижение одноименного сайта, проведение конкурса среди библиотек на создание лучшего литературного маршрута, выездная экскурсия по литературным местам Чувашии и так далее. На презентации проекта была показана и оригинальная спилс-карта Чувашии — каждый район на ней представлен одним земляком, внесшим большой вклад в развитие чувашской литературы. Кто именно из писателей и поэтов займет место на карте, определилось по итогам голосования, проведенного сотрудниками библиотек среди жителей районов.