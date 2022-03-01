В Чувашии в десятый раз пройдет всемирная акция Тотальный диктант

Писали и будем писать по-русски

Уже совсем скоро, 9 апреля, в Чувашии, как и во всем мире, снова напишут Тотальный диктант. В этот раз всеобщий праздник грамотности пройдет в республике в десятый раз, а в России просветительская акция, придуманная некогда студентами Новосибирского государственного университета, состоится уже в девятнадцатый раз. О новшествах добровольного диктанта, авторе этого года и в целом о грамотности мы поговорили с региональным координатором акции, заместителем декана факультета русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова Андреем Обжогиным.

Диктанту — быть, и это уже сама по себе замечательная новость, сразу же отметил Андрей Александрович. Проверить свои знания по русскому языку все желающие смогут как обычно в лекционных залах ЧГУ имени И.Н. Ульянова и на других очных площадках, в онлайн-режиме на сайте проекта totaldict.ru и в формате #пишемдома.

Первый вариант — для тех, кому интересно писать «вживую»: от руки, в тишине огромной университетской аудитории, под диктовку филологов или известных «диктаторов» (так называют на Тотальном диктанте чтецов), с проверкой работы и выставлением оценки. В онлайн-диктанте текст пишут прямо на сайте во время трансляции, работа проверяется автоматически, а результаты отображаются в личном кабинете на сайте. Подключиться к виртуальному диктанту можно будет в 8.00, 11.00, 14.00 и 23.00 по московскому времени.

Третий вариант, в формате #пишемдома — нечто среднее между первым и вторым. Накануне диктанта нужно скачать и распечатать фирменный бланк в группе Тотального диктанта в Чебоксарах «Вконтакте», а затем во время трансляции написать текст под диктовку. Заполненный бланк можно сдать в один из проверочных пунктов в новом корпусе госуниверситета или в Национальной библиотеке, или проверить самостоятельно.

Очных площадок в республике ожидается несколько. Помимо привычных аудиторий в Чувашском госуниверситете и в Национальной библиотеке, будет и новое место — Русский драматический театр. Пишущие расположатся прямо в зрительном зале, а читать диктант будут со сцены. Имя театрального диктатора держится пока в секрете, но не исключено, что им станет кто-то из артистов Русского драматического театра, который в этом году, кстати, отмечает столетие. Напишут диктант и в Новочебоксарске. Проверить свою грамотность там приглашают в гимназию № 6 и лицей № 18.

Как рассказал Андрей Обжогин, оценка на Тотальном диктанте — не самое главное. (Хотя все участники этой акции втайне мечтают получить заветную пятерку и войти в неофициальный клуб отличников Тотального диктанта). Важнее, по его словам, интерес к русскому языку и современной русской литературе, который, несомненно, вызывает акция.

Тем не менее, чтобы прокачать свои познания в орфографии и пунктуации великого и могучего, ежегодно накануне диктанта организаторы проводят различные обучающие проекты.

Так, с 16 марта по средам в 19.00 на YouTube-канале Тотального диктанта проходят занятия в онлайн-школе. Их ведет председатель филологического совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Владимир Пахомов. А на прошлой неделе в Чебоксарах начались занятия «Русский по пятницам» — разборы языковых трудностей, которые проводят филологи университета. В этом году, правда, в отличие от прошлых лет, обучение на курсе проходит не за студенческой скамьей, а в форме вебинара на сайте госуниверситета https://tt.chuvsu.ru/webinar. Двухчасовые занятия начинаются в 19.00, а чтобы подключиться к ним, нужно перейти по этой ссылке.

Новый проект от организаторов Тотального диктанта в этом году — курс грамотности «Что-то на офисном, или Нормы и правила бизнес-правописания». На нем, например, можно узнать, какое обращение правильнее — «Вы» или «вы» или как сокращать тысячи, миллионы и миллиарды на письме.

А автор кто?

Автором нынешнего текста Тотального диктанта стала современная российская писательница, поэтесса, переводчик, сценарист, лауреат литературных премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский букер» и «Ясная Поляна» Марина Степнова. Как признался Андрей Обжогин, с произведениями автора он еще не знаком, а с текстом диктанта все координаторы акции в других регионах знакомятся буквально за считанные часы до начала диктанта.

«Искать и надеяться, что гугл подскажет текст диктанта бесполезно. Но можно почитать произведения Марины Степновой, чтобы почувствовать стиль автора и понять, какие синтаксические конструкции она предпочитает. Это будет полезно», — порекомендовал Андрей Обжогин.

Напомним, специально для Тотального диктанта каждый автор пишет уникальный текст из четырех частей. Чтобы избежать списываний или подсказок, в разных часовых поясах читают разные варианты. В Чувашии (как и во всей европейской части России) будут писать третью часть диктанта. Сюжет текста для пишущих диктант всегда становится сюрпризом. Но, как приоткрыла завесу тайны Марина Степнова в интервью «Известиям», главный герой текста — мальчик-подросток, который живет в Воронеже в конце XIX века. Сама писательница, кстати, прочтет Тотальный диктант со сцены Волковского театра в Ярославле, который в этом году стал столицей акции.

Добавим, регистрация на Тотальный диктант начнется 30 марта. А в день диктанта, 9 апреля, пройдет марафон в прямом эфире — в течение всего дня можно будет не только написать различные части диктанта, но и послушать экспресс-разборы трудных случаев, узнать много интересного о языке и познакомиться с известными лингвистами.

МНЕНИЕ

Грамотность — это вежливость

На культуру письма сейчас сильно влияют соцсети и мессенджеры. Судя по тому, как пишут люди в общих чатах в вайбере и вотсапе, грамотными их назвать сложно. Однако, по мнению филологов, оценивать уровень владения русским языком по записям в мессенджерах не совсем верно. «Это, конечно, грустно, что игнорируются все правила русского языка, но цель таких мессенджеров — написать быстро. Да и в каких условиях часто приходится вести такую переписку? Едем в переполненном автобусе или занимаемся параллельно еще другими делами. Для мессенджеров, возможно, вполне естественно отсутствие знаков препинания или несоблюдение других правил. Мы же, в конце концов, не каждый день на завтрак выходим при параде. На мой взгляд, это не показатель того, что русский язык в опасности. Но нужно стремиться к идеалу, потому что грамотность — это определенная вежливость», — считает Андрей Обжогин.