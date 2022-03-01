Привлекать к труду иностранных работников в республике можно только на законных основаниях

На итоговой коллегии МВД Российской Федерации Глава государства Владимир Путин призвал применять самые жесткие меры против причастных к нелегальной миграции, в том числе к тем, кто строит на этом бизнес.

В 2021 году на территории Чувашии сотрудниками полиции было выявлено 83 факта незаконного осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности и 149 фактов незаконного привлечения иностранцев к такой деятельности.

ЦИФРА 83 факта незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами выявлено в Чувашии в прошлом году

Чтобы работодателям не нарваться на штраф (до 1 миллиона рублей!) или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток, необходимо своевременно оформить иностранного гражданина на работу и уведомить о заключении трудового или гражданско-правового договора Управление по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике не позднее трех рабочих дней с даты подписания документа иностранцем.

Для самих нелегалов предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей, но при этом им может грозить административное выдворение за пределы РФ. Кстати, в прошлом году в республике судами вынесено 17 постановлений об административном выдворении за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства.

При этом оформить необходимые документы как гостям из-за рубежа, так и их работодателям можно было без особого труда и бюрократических проволочек. Необходимая информация размещена на сайте МВД по Чувашии. На ваши вопросы готовы ответить и в Управлении по вопросам миграции министерства.