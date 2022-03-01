С праздником, дорогие женщины!

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Этот прекрасный весенний праздник полон душевной теплоты. Он объединяет нас, мужчин, в стремлении выразить безграничную признательность и благодарность, слова любви вам — матерям, бабушкам, спутницам жизни, сестрам, коллегам. Природа наделила вас красотой, мудростью, нежностью, душевной щедростью, созидательной энергией и трудолюбием. Спасибо вам за то, что делаете мир добрее и ярче, наполняете его радостью, вдохновляете нас на лучшие поступки и новые свершения.
«Хĕрарăмăн хĕрĕх тĕрлĕ ĕç тума та ал çитет», — гласит чувашская народная пословица, что означает «Женские руки способны делать сорок дел одновременно». Прекрасная половина человечества является не только хранительницей семейного очага, но и вносит огромный вклад в развитие республики, сбережение национальной культуры и традиций. Мы гордимся вашими профессиональными успехами, восхищаемся умением сочетать работу с материнскими обязанностями и создавать гармонию и уют в доме. Милые женщины! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! Пусть исполнятся все ваши сокровенные мечты! Пусть каждый прожитый вами день будет наполнен приятными событиями, вниманием и заботой близких людей! Будьте счастливы!

Глава Чувашской Республики
Олег Николаев

Опубликовано: 7 марта 2022 г.


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