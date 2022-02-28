В 8 школах и 80 детсадах Чебоксар опять искали взрывчатку

Причиной опять стали спам-сообщения о минировании, поступившие на электронную почту. «Администрациями образовательных учреждений были вызваны службы быстрого реагирования, — сообщают в Минобразования республики. — Дети и сотрудники эвакуированы в ближайшие учреждения». «Мы эвакуируем тысячи школьников из наших образовательных учреждений, и, конечно же, в этой связи испытываем колоссальные неудобства, — отметил Глава Чувашии Олег Николаев на заседании антитеррористической комиссии. — Но хотел бы обратить внимание на то, что хоть сообщения и ложные, мы с вами не имеем права ослабить внимание и бдительность». Подробности о заседании — в следующем выпуске «СЧ».