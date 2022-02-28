Глава Чувашии посетил Канашский вагоностроительный завод

О потенциале транспортного узла Чувашии

Под занавес прошлой недели Глава республики совершил деловой визит в город Канаш. Олег Николаев посетил Канашский вагоностроительный завод и провел совещание по итогам социально-экономического развития железнодорожной столицы республики.

Вагончик тронулся…

Канашский вагоностроительный завод специализируется на строительстве новых грузовых вагонов, капитальном и деповском их ремонте, производстве и ремонте вагонных тележек. По словам генерального директора концерна «Тракторные заводы» Андрея Водопьянова, основная масса выпускаемой продукции — вагоны-платформы: «Каждый год идет рост транзита из Китая в Европу, поэтому это востребованная высокотехнологичная продукция».

Олег Николаев видит в этом благоприятные перспективы. «Производство является уникальным. Таких заводов, которые выпускают грузовые вагоны, в стране не так много. То, что один из них находится в городе Канаше, для нас почетно и ответственно», — сказал руководитель региона.

Сегодня практически все финансовые сложности, с которыми столкнулся вагоностроительный завод, преодолены, при поддержке Минпромторга России реализуется инвестиционный проект по освоению скоростной платформы.

Но визит Главы в основном был связан с другой новой разработкой — системой цифрового учета производственных процессов и контроля качества изготавливаемой продукции. Так называемые «цифровые двойники» уже широко используются во многих отраслях. Если брать железнодорожную отрасль, то цифровая копия вагона разрабатывается для оптимизации и повышения эффективности перевозочного процесса и нацелена на повышение безопасности движения. Она позволит идентифицировать каждую деталь с момента производства и за счет распределенной базы данных отслеживать в течение всего срока службы. Так можно распознавать оригинальные детали и гарантировать их качество, бороться с контрафактом.

Еще одно преимущество цифрового двойника — это потенциал планирования ремонта вагона исходя из его фактического технического состояния. Благодаря этому увеличится межсервисный интервал, что позволит планировать более эффективно процесс проведения ремонта.

Город железных дорог

Продолжая свой деловой визит, руководитель региона провел в городской администрации совещание по итогам социально-экономического развития Канаша за 2021 год. Олег Николаев убежден, что город имеет все возможности для дальнейшего успешного развития.

Предпосылки для этого есть: выгодное экономико-географическое положение города, статус территории опережающего социально-экономического развития, образовательные учреждения и крупные заводы, с которыми правительство республики ведет совместную работу по реализации инвестиционных проектов, диверсификации и освоению незагруженных мощностей.

«Все это позволяет нам ставить задачу сделать Канаш через некоторое время центром концентрации производственных компетенций, научно-изыскательских работ и поиска новых инновационных решений, которые будут обеспечивать развитие города, станут мультипликатором развития близлежащих территорий, районов», — отметил Глава республики.

Глава администрации города Канаша Виталий Михайлов помимо перечисления основных экономических показателей за прошлый год рассказал, что в рамках формирования комфортной городской среды в прошлом году был выполнен ремонт городского парка культуры и отдыха, благоустроена территория сквера «12 путей». В этом году реализация проекта продолжится. Средства выделены на озеленение общественного пространства, обустройство сцены и дополнительное устройство покрытий. Кроме этого, на 2022 год предусмотрено 17,6 млн рублей на строительство стадиона широкого профиля в городском парке.

Виталий Михайлов особо выделил, что в прошлом году в рамках проекта «Экология» полностью завершена рекультивация свалки. Хотя, как отмечает сити-менеджер, этот процесс продвигался тяжело и со скрипом: «Мы вынуждены были сменить подрядчика, который не справился с поставленными задачами. И буквально в последние дни прошлого года мы рекультивацию выполнили. Остались только озеленительные работы». Общая стоимость выполненных работ составила 87,3 млн рублей. В этом году необходимо провести озеленение территории на сумму 1,3 млн рублей.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «На сегодня правительство республики нацелено участвовать во всех процессах, углубляться в любые проблемы и искать решение тех или иных задач. Но важно, чтобы с места шла инициатива. Поддержать можно того, кто сам вовлечен и готов работать».

Канаш по среднемесячной номинальной заработной плате занимает пятое место среди муниципалитетов, третье место по обороту розничной торговли и четвертое — по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Краснов. При этом глава Минэкономразвития обратил внимание руководства города на важность реализации инфраструктурных и социальных проектов, включенных в Комплексную программу социально-экономического развития республики.

В целом у железнодорожного города большой потенциал. По мнению Главы республики, нужно сегодня использовать все имеющиеся возможности, а это требует гибких и быстрых действий.