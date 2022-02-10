Приемные родители получат поддержку, а выдающиеся спортсмены — увеличение премий

На вчерашнем заседании правительства республики под председательством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова утвержден ряд очередных мер по дальнейшей социальной поддержке детей.

В частности, проектом поправок в одноименный республиканский закон предусматривается повышение вознаграждения одному из приемных родителей, опекуну или попечителю за воспитание одного-двух детей до 4038 рублей, трех и более — до 5735 рублей. По докладу министра труда и социальной защиты Алены Елизаровой, предложено также повысить размер дополнительного вознаграждения второму приемному родителю либо единственному приемному родителю при условии принятия на воспитание шести и более подопечных детей, установив его в размере 5735 рублей. Как отмечалось, увеличение вознаграждения производится с учетом значения индекса потребительских цен декабря 2021 года к декабрю 2020 года.

После утверждения поправки парламентом будет произведен перерасчет данной формы соцподдержки начиная с 1 февраля 2022 года, сказала министр. Необходимые средства включены в заявку при формировании проекта закона об уточнении республиканского бюджета на трехлетний период. Получателями данной формы поддержки являются 923 семьи. Михаил Ноздряков напомнил, что это одно из решений о необходимости индексации всех мер соцподдержки, озвученных Главой республики в Послании Госсовету. Проиндексирован и ряд других государственных пособий на детей. Индексацию предложено осуществить в 1,0886 раза, соразмерно значению индекса потребительских цен в Чувашии за декабрь 2021 года к уровню декабря 2020 года.

Правительство также обновило размеры республиканского стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемого для расчета субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг, на первое полугодие 2022 года. В среднем по республике стандарт вырастает на 2,8%. Как отметил и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Максимов, с 1 января этого года размеры республиканского стандарта для расчета субсидий предлагается увеличить для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт. Это связано с тем, что с 1 января были изменены размеры взноса на капитальный ремонт, был введен дифференциальный подход к ставке платы по домам с лифтами и без лифтов. Также ряд муниципальных образований приняли решение об увеличении размера платы за наем жилых помещений социального найма.

Принятым на заседании проектом о поправках в Закон «О туризме» вносятся изменения в перечень приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в республике. Как доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, правительство наделяется полномочиями по утверждению положения о региональном государственном контроле за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, по оказанию услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. А соответствующий орган будет иметь полномочия по созданию аттестационной комиссии для этой категории специалистов.

В связи со значительным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы возникла необходимость в изменении ряда условий по строительным контрактам.

Согласно принятым на заседании изменениям в постановление правительства от 2 сентября 2021 года поправки коснутся контрактов, заключенных до 1 января 2022 года (ранее это касалось только контрактов, заключенных до 1 октября 2021-го).

Заметно увеличиваются премии спортсменам республики и их тренерам за достижение высоких спортивных результатов на международных соревнованиях. Их размер не менялся с 2012 года, в итоге они оказались ниже, чем в субъектах ПФО. Проектом постановления предложено увеличить размер этих премий с 10% до 50% от сумм, выплачиваемых по олимпийским видам спорта. «Увеличение премий по неолимпийским видам спорта нацелит спортсменов и их тренеров на высокие результаты, придаст импульс развитию отдельных видов спорта в Чувашской Республике», — сказал министр физической культуры и спорта Василий Петров.

В 2022 году в республиканском бюджете на выплаты спортсменам и тренерам предусмотрено 36,2 млн рублей, в том числе на выплату единовременных премий по итогам выступлений на международных соревнованиях — 1,9 млн рублей, стипендий спортсменам Чувашии — членам спортивных сборных команд России — 34,2 млн рублей.