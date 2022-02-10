Приемные родители получат поддержку, а выдающиеся спортсмены — увеличение премий

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На вчерашнем заседании правительства республики под председательством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова утвержден ряд очередных мер по дальнейшей социальной поддержке детей.
В частности, проектом поправок в одноименный республиканский закон предусматривается повышение вознаграждения одному из приемных родителей, опекуну или попечителю за воспитание одного-двух детей до 4038 рублей, трех и более — до 5735 рублей. По докладу министра труда и социальной защиты Алены Елизаровой, предложено также повысить размер дополнительного вознаграждения второму приемному родителю либо единственному приемному родителю при условии принятия на воспитание шести и более подопечных детей, установив его в размере 5735 рублей. Как отмечалось, увеличение вознаграждения производится с учетом значения индекса потребительских цен декабря 2021 года к декабрю 2020 года.
После утверждения поправки парламентом будет произведен перерасчет данной формы соцподдержки начиная с 1 февраля 2022 года, сказала министр. Необходимые средства включены в заявку при формировании проекта закона об уточнении республиканского бюджета на трехлетний период. Получателями данной формы поддержки являются 923 семьи. Михаил Ноздряков напомнил, что это одно из решений о необходимости индексации всех мер соцподдержки, озвученных Главой республики в Послании Госсовету. Проиндексирован и ряд других государственных пособий на детей. Индексацию предложено осуществить в 1,0886 раза, соразмерно значению индекса потребительских цен в Чувашии за декабрь 2021 года к уровню декабря 2020 года.
Правительство также обновило размеры республиканского стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемого для расчета субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг, на первое полугодие 2022 года. В среднем по республике стандарт вырастает на 2,8%. Как отметил и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Максимов, с 1 января этого года размеры республиканского стандарта для расчета субсидий предлагается увеличить для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт. Это связано с тем, что с 1 января были изменены размеры взноса на капитальный ремонт, был введен дифференциальный подход к ставке платы по домам с лифтами и без лифтов. Также ряд муниципальных образований приняли решение об увеличении размера платы за наем жилых помещений социального найма.
Принятым на заседании проектом о поправках в Закон «О туризме» вносятся изменения в перечень приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в республике. Как доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, правительство наделяется полномочиями по утверждению положения о региональном государственном контроле за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, по оказанию услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. А соответствующий орган будет иметь полномочия по созданию аттестационной комиссии для этой категории специалистов.
В связи со значительным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы возникла необходимость в изменении ряда условий по строительным контрактам.
Согласно принятым на заседании изменениям в постановление правительства от 2 сентября 2021 года поправки коснутся контрактов, заключенных до 1 января 2022 года (ранее это касалось только контрактов, заключенных до 1 октября 2021-го).
Заметно увеличиваются премии спортсменам республики и их тренерам за достижение высоких спортивных результатов на международных соревнованиях. Их размер не менялся с 2012 года, в итоге они оказались ниже, чем в субъектах ПФО. Проектом постановления предложено увеличить размер этих премий с 10% до 50% от сумм, выплачиваемых по олимпийским видам спорта. «Увеличение премий по неолимпийским видам спорта нацелит спортсменов и их тренеров на высокие результаты, придаст импульс развитию отдельных видов спорта в Чувашской Республике», — сказал министр физической культуры и спорта Василий Петров.
В 2022 году в республиканском бюджете на выплаты спортсменам и тренерам предусмотрено 36,2 млн рублей, в том числе на выплату единовременных премий по итогам выступлений на международных соревнованиях — 1,9 млн рублей, стипендий спортсменам Чувашии — членам спортивных сборных команд России — 34,2 млн рублей.

Опубликовано: 25 февраля 2022 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.