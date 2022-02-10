Маленький Принц отправился в путь

В этом году Русский драматический театр отмечает свое столетие. К круглой дате приурочена целая череда мероприятий, в числе которых и шесть новых спектаклей. Первым из них стал «Маленький принц» в постановке Владимира Красотина.

Премьеру ждали — за несколько дней все билеты на вечер уже были раскуплены. В фойе фотографировались нарядные юноши и девушки, чинно беседовали взрослые. Повсюду разносился терпкий аромат кофе — по случаю торжественного события в театральном буфете даже появилась, как по мановению волшебной палочки, роскошная тематическая витрина с пирожными в виде лисов и роз, и пряниками с изображением Принца.

Возрастной рейтинг спектакля — 12+, первыми и главными его зрителями стали обладатели Пушкинской карты. Перед началом спектакля Глава республики Олег Николаев лично поздравил обладательницу 24-тысячного билета, приобретенного по карте — одиннадцатиклассницу Еву Хорт.

Философская сказка Экзюпери вообще часто привлекает коллективы детских театров, потому что, с одной стороны, вроде бы обращена к юному зрителю, а с другой — дает возможность говорить через его голову со взрослыми о большом и важном, при желании превращаясь то в острую политическую сатиру, то в размышления о любви, ответственности и смысле жизни.

В Чебоксарах «Маленький принц» уже несколько лет идет в ТЮЗе в виде мюзикла (музыка Лолиты Чекушкиной, оригинальное сценическое оформление Гули Кабиловой и Ивана Михайлова). Только там это рассказ о том, как через призму детских ассоциаций взрослый герой возвращается к подлинным ценностям, вновь верит в себя, любовь и дружбу.

Владимир Красотин показывает историю несколько под другим углом. Он смещает акцент с привычных с детства манифестов («Встал, умылся — приведи в порядок свою планету», «Мы в ответе за тех, кого приручили») в плоскость экзистенциальную. Оказавшись глубоко в пустыне, на грани жизни и смерти, говоря друг с другом, Летчик и Принц переосмысливают прожитое.

Используя минимум вспомогательных средств, не позволяя вниманию зрителей отвлекаться на разглядывание декораций (они тут предельно лаконичны — перемещение с планеты на планету, из мира в мир происходит в один лишь шаг из-за занавеса) ведет постановщик свою линию. Из шести встреч Маленького принца нам показывают всего четыре: с Королем (его играет Леонид Казимир), Деловым человеком (Вадим Валов), Фонарщиком (Владимир Глушков) и Географом (Вера Боровкова). Каждый из них неповторим и прекрасен в своей роли. Благодаря поистине искрометной игре актеров абсурдность и бессмысленность того, чему герои посвящают свою жизнь, кажется совершенно вопиющей. Бессилие власти и иллюзия обладания, имитация бурной деятельности и работа на износ, от которой нет уже никакой радости, кризис науки, которая превращается в писание и перепроверку бумажек — это было бы очень смешно, если бы не было так больно. Пока дети хохочут над комичными жестами и игрой с символическими деталями, взрослые узнают в этом себя.

Образ Маленького принца замечательно создает Татьяна Володина — светлый голос с чистыми детскими интонациями, прямота и открытость, гордость и ранимость, телесная слабость и большая внутренняя сила точно контрастируют с витиеватостью речей и внутренней пустотой его антиподов. Чудесный золотоволосый мальчик, что поссорился со своей Розой и отправился в путь в поисках лучшего мира. Но больше и больше узнавая, он все острее жалеет о том, что оставил, все глубже понимает его, все больше ценит. Урок Лиса будто бы открывает ему глаза.

В детстве спокойно веришь утешительным словам, которые Принц на прощанье говорит Летчику — о слишком тяжелом теле и возвращении на свою Звезду, о том, что это не страшно — будто сбросить старую кожу. О звездах, которые для него теперь будут смеяться. Отчаянным словам о беззащитной Розе. Но с возрастом понимаешь, что смерть — это самая настоящая смерть. В образе змеи, которая разрешает все загадки и знает на все ответы, помнит о бесконечном одиночестве среди людей — тихая, быстрая, но не менее страшная. Эта роль удалась Диане Яковлевой ничуть не меньше образов роковых красавиц из «Поединка» и «Темных аллей».

Финал оставляет нам больше вопросов, чем ответов. Летчик спасся, но что он уносит с собой, в глубине своего сердца? Обновленный взгляд на жизнь? Большую утрату? Есть ли у нас надежда вновь встретить Маленького принца, и есть ли у него шанс вернуться?

Несомненно, у постановки большое будущее, и не только потому, что почти повсеместно теперь это школьная классика. Она лаконична и проста — и сложна и многослойна одновременно. На нее можно ходить не однажды в разных компаниях (с детьми и друзьями, с родителями и в одиночестве), думать о личном или о политическом — и всякий раз открывать для себя новое. Видится, что со временем работа актеров станет только глубже и точнее воплощать прекрасный замысел. Желаем кораблю счастливого плавания!

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