В Чебоксарах открывается выставка «Чувашию прославили в веках»

В эту пятницу, в 10 утра, Государственный исторический архив Чувашии приглашает на открытие документальной выставки «Чувашию прославили в веках».

Как сообщают в Минкультуры республики, выставка подготовлена на основе архивных документов. Она раскрывает незаурядный талант, самоотверженный труд и волевой характер наших земляков, прославивших ратными и трудовыми подвигами, достижениями в науке, культуре и других сферах не только родную республику, но и Россию.

В экспозиции можно будет познакомиться с личными документами, рукописями и другими материалами о выдающихся ученых, исследователях, медицинских работниках, писателях, художниках, артистах, спортсменах Чувашии. Среди них — архитектор Петр Егоров, основоположник российской синологии Никита Бичурин (отец Иакинф), зачинатель чувашской гуманитарной науки Спиридон Михайлов, просветитель и автор духовного завещания чувашскому народу Иван Яковлев, актер театра и кино Николай Мордвинов, поэт Константин Иванов, профессор и основатель первой чувашской газеты «Хыпар» Николай Никольский, художник Алексей Кокель, организатор музыкального образования Федор Павлов, академик-кораблестроитель Алексей Крылов, поэт Михаил Сеспель, языковед Николай Ашмарин, поэт Геннадий Айги, актер и режиссер Иоаким Максимов-Кошкинский, оперный певец Максим Михайлов, космонавт Андриян Николаев, поэт Петр Хузангай, офтальмолог Святослав Федоров, балерина Надежда Павлова, основатель этнопедагогики Геннадий Волков, олимпийский чемпион Валерий Ярды и многие другие.

Как отмечают в Госистархиве Чувашии, выставка «Чувашию прославили в веках» продлится до конца этого года, который в республике, напомним, объявлен Годом выдающихся земляков.