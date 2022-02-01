23 февраля — День защитника Отечества

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник, объединяющий разные поколения, является символом отваги, мужества и самоотверженности российских воинов, их преданности родному краю. Жители Чувашской Республики всегда с честью служили Родине. Наши земляки доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, защищали национальные интересы в локальных военных конфликтах. Мы всегда будем помнить подвиги наших ветеранов. Помнить и гордиться, воспитывая на их примере молодежь.
Нынешние наследники боевой славы продолжают лучшие традиции старшего поколения: достойно проходят службу в Вооруженных силах, надежно охраняют границы, мир и спокойствие соотечественников. На них равняются кадеты, юнармейцы, участники поисковых отрядов и военно-патриотических клубов.
В скором времени настанет их черед сохранять и приумножать величие страны, укреплять ее целостность и обороноспособность. Уверен, мы воспитаем достойную смену, поколение патриотов, для которых, так же как и для нас, защита Родины будет священным долгом. От всей души желаю всем настоящим и будущим защитникам Отечества мирного неба над головой, счастья и благополучия в семьях!»

Олег Николаев, Глава Чувашии

 

 

23 февраля — День защитника Отечества/
Уважаемые защитники Родины, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Мужество и стойкость, сила духа и преданность Родине — символы праздника настоящих мужчин.
В этот день мы вспоминаем прадедов, дедов и отцов, защитивших свободу нашей Родины на фронтах Великой Отечественной войны, и низко кланяемся ныне здравствующим ветеранам. Мы отдаем дань уважения всем, кто служил и служит Отечеству, испытываем чувство глубокой благодарности к людям, самоотверженно охраняющим рубежи нашей страны, тем, кто посвятил себя ратному труду.
Дорогие земляки! В этот праздничный день желаю вам оставаться такими же надежными, смелыми и отважными. Желаю мирных, но от этого не менее достойных и значимых побед, достижений в работе, счастья, любви и тепла в надежном тылу — семье.
Здоровья, удачи и благополучия! И мирных дней всем нам!

Анатолий Аксаков,
депутат Государственной Думы

 

Уважаемые соотечественники!
Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Отвага, Мужество и Честь были и остаются главными качествами российского воина. Ратный путь и героические подвиги многих поколений навеки вписаны в историю нашего государства.
23 февраля — поистине всенародный праздник. Сегодня мы с огромной благодарностью чествуем настоящих патриотов России, отдаем дань уважения всем, кто чтит воинские традиции, несет ответственность за судьбу Отчизны и всегда готов встать на ее защиту. Низкий поклон воинам-ветеранам, которые в тяжелых сражениях отстояли мир, подарили нам свободу и спокойную жизнь.
Чувашия по праву гордится славными земляками, посвятившими себя святому делу — служению Родине. Жители республики своим созидательным трудом вносят бесценный вклад в укрепление обороноспособности государства, социально-экономическое развитие страны. Многочисленная армия юных патриотов и будущих защитников Отечества вселяет твердую уверенность в завтрашнем дне.
От всей души желаю всем доброго здоровья, крепости духа, благополучия и счастья.

Леонид Черкесов,
председатель Государственного Совета Чувашской Республики

Опубликовано: 22 февраля 2022 г.


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