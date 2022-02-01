Планерка Главы: трудности энергосбережения, вывоз снега, приватизация

Сегодня под руководством Главы республики Олега Николаева состоялась традиционная планерка в правительстве.

ПОРУЧЕНИЕ.

В кратчайшие сроки разработать необходимые подходы в реализации программы энергоэффективности и энергосбережения, направленные на реальное претворение в жизнь таких мероприятий.

И. о. министра промышленности и энергетики Александр Кондратьев представил доклад о реализации мероприятий в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности за 2021 год. На общероссийском фоне республика тут выглядит неплохо, занимая 11-е место по рейтингу национального центра энергоэффективности Минэкономразвития России. Одновременно рейтинг выявил и слабые места — это дорожно-уличное освещение и муниципальные учреждения. Да и в остальном пока рано почивать на лаврах…

Как отметил Кондратьев, в республике действует подпрограмма энергосбережения, распорядители бюджетных средств утвердили целевые уровни снижения энергопотребления. В муниципалитетах определены ответственные за эту важную работу, проведена актуализация задач для 600 организаций. В целом же, по словам Кондратьева, при успешном достижении установленных целевых показателей до 2024 года в республике можно будет сэкономить энергоресурсы на сумму от 300 до 500 млн рублей.

Однако если ограничиться только «назначением ответственных» и прочими бумажными мерами, таких результатов трудно будет добиться, сказал Глава республики. По расчетам Минпромэнерго, экономия по итогам реализации программ энергосбережения оценивалась в 30 млн рублей в 2020 году и свыше 100 млн рублей в 2021 году. Прямая экономия в ходе реализации мероприятий разработанных программ энергосбережения в 2020 году превысила полмиллиона рублей, а в 2021 году — один миллион рублей. Кроме того, за 2021 год на территории Чувашии не был заключен ни один энергосервисный контракт из 224 возможных, констатировал Олег Николаев.

«Анализ разработанных программ показывает, что они сделаны формально, со ссылками на нормативные акты, которые уже не действуют. Если так будем работать, то лучше вообще ничего не делать. А так получается, что что-то типа делаем, а на самом деле занимаемся очковтирательством, если так можно выразиться», — сказал он.

С учетом того, что самые важные объекты, могущие принести экономию, сосредоточены в муниципалитетах, Глава обратился к их руководителям с поручением внедрять опыт столицы республики с разработкой нужных подходов. Пока же доходит чуть ли не до смешного — муниципалитет терпит 10 млн убытков от старой котельной, в то время как на новую требуется ровно столько же…

ПОРУЧЕНИЕ.

Усилить информированность населения о том, какие структуры отвечают за уборку от снега тех или иных территорий, о распределении их обязанностей.

Докладывая о том, как столица республики борется со снежными завалами, глава администрации Чебоксар Денис Спирин не преминул напомнить ряд объективных обстоятельств. Во-первых, снега нынче выпало на 60% больше, чем в предыдущие пять лет, во-вторых, снегоуборочная площадь за это время увеличилась на 46%, а численность профильной техники осталась прежней, хотя и обновилась примерно на столько же. Тогда как число автомобилей за восемь лет выросло на 32%, что, естественно, сказывается на маневренности при уборке снега.

«Есть факты, когда свои машины владельцы оставляют на проезжей части», — сказал Спирин. Для уборки межквартальных территорий в городе задействовано порядка 60 единиц техники, 23 ручных ротора, более полутора тысяч рабочих. Участвует и организация «Дорисс» по контракту, выделяя до сотни рабочих ежедневно. Применятся также специальная техника — пескоразбрызгиватели и другая. Не обойдены вниманием парки и скверы. К тому же горожане могут следить за процессом «обесснеживания» по интерактивной карте, доступ к которой имеется у всех. Тут показывается передвижение всей спецтехники.

Уборка снега с тротуаров, проездов и складирование на свободных участках включены в коммунальные тарифы жильцов, напомнил глава администрации. А вот расходы на вывоз с применением коммунальной техники не предусмотрены. Но собственники жилья на собраниях могут принять решение о подобных дополнительных расходах. В этой связи Спирин предложил включить в минимальный перечень услуг и расходы на вывоз снега.

Данную инициативу Олег Николаев не поддержал, отметив, что такое решение может быть принято лишь собранием жильцов конкретного дома, по их желанию. О ситуации с уборкой снега доложил также глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов.

Глава также указал на необходимость информирования населения о том, кто за какой участок уборки отвечает, какую ответственность несет та или иная организация.

ПОРУЧЕНИЕ.

В процессе приватизации государственного имущества исходить из целей не просто его продажи, но и более эффективного его использования новыми собственниками.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов доложил об итогах приватизации государственного и муниципального имущества за 2021 год и задачах на 2022. Общий доход от реализации составил 34,5 млн рублей. Правительство республики подготовит поправки в прогнозный план приватизации государственного имущества на 2022 год. В частности, из программы приватизации планируется исключить объект по ул. Николаева в Чебоксарах, на базе которого предполагается создание логистического агромаркета. По словам Главы республики, он станет «институциональным образованием для продвижения конечной продукции малых форм хозяйствования в АПК». «К вопросам приватизации надо подходить разумно. Здесь нет задачи распродать ради распродажи, а есть задача эффективного использования имущества, которое имеется в государственной или муниципальной казне», — сказал Глава.

На совещании также обсужден ход подготовки к Всероссийскому конкурсу «Туристический код центра города». Всего на этот проект выделяется 12 млрд рублей, и как отметил Дмитрий Краснов, есть реальная возможность получить грант у каждого населенного пункта. Разумеется, при соответствии критериям. Поставлена задача определить претендентов. До 31 марта будут приниматься заявки от муниципалитетов. Олег Николаев отметил, что надо выявить, какие населенные пункты смогут войти в проект, и выработать необходимые подходы.